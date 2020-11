Calamine, la «Hochelagurl» dont le rap québ avait besoin

Coup de cœur

Album

Boulette Proof - Calamine

N’en déplaise à Koriass et Fouki qui ont déjà prétendu le contraire au micro de Pénélope McQuade, le rap québ regorge de femmes hyper talentueuses. Suffit seulement qu’on leur fasse la place qu’elles méritent. La dernière recrue en date? La vibrante Calamine qui «rep» Hochelaga comme personne, avec un flow solide et des instrus jazzées délicieuses.

Sorti le 13 novembre

Je sors

Design

La Petite Station

Une trentaine de créateurs se donnent rendez-vous non loin du Parc Jeanne-Mance pour une autre boutique éphémère du temps des Fêtes. L’amoureuse y sera, une marque de bijoux artisanaux forgés en argent véritable qui allie prix tout à fait raisonnables et lignes funky qui évoquent les années 1990.

Jusqu’au 31 décembre

(4268 boulevard Saint-Laurent)

Site web de L'Amoureuse Collier en argent signé L'Amoureuse

Je reste

Concert

The Montreal Magic Music Show

La scène musicale anglo est au cœur de ce spectacle orchestré par M pour Montréal qui saura, on l’espère, apaiser les tensions entre les deux solitudes. Au programme : des chansons de Shay Lia (entendue auprès de Kaytranada), Alex Nicol, Edwin Raphael, Janette King et Paul Jacobs.

Ce soir à 21h

Billets en vente via lepointdevente.com/billets/montrealmagicmusicshow

Film

Le regard de Charles

On l’a scruté presque toute sa vie durant, mais au fond, c’est lui qui nous observait pendant tout ce temps. Aznavour se dévoile dans ce documentaire tourné par ses soins, sa caméra à l’épaule et trimballée jusqu’au bout de la terre.

À louer via cinemaduparc.com

Album

OFF – Tizzo et Souldia

Les deux rappeurs font front commun sur ce long jeu qui parle de drogue et de séjours à l’ombre sans détour. La résilience et l’amitié s’y fraient aussi un chemin sans verser dans la quétainerie. Tendez l’oreille : ces gars-là sont d’une pertinence et d’une vigueur redoutable.

Disponible depuis le 13 novembre

Film

Focus Iran – L’audace au premier plan

On réalise que certains mots (genre : audace) sont pas mal galvaudés quand on a affaire à des gens qui les incarnent vraiment. C’est le cas des femmes présentées dans ce documentaire de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, ces Iraniennes qui font de leur d’émancipation une lutte de tous les jours.

Disponible jusqu’à minuit ce soir via artfifa.com/fr/agenda

Album

A Very Chilly Christmas – Chilly Gonzales

Ça, franchement, on ne l’avait pas venu venir. Arraché à ses propres compos néo-classiques un peu fofolles le temps d’un disque, le populaire pianiste montréalais reprend quelques cantiques intemporels comme «Silent Night». II s’offre même une reprise de «Last Christmas», le méga-succès de Wham!

Disponible depuis le 13 novembre

Chanson

Les couteaux – Étienne Dufresne

Très mordant au niveau des paroles, ce single tout sauf banal révèle l’auteur-compositeur-interprète sous un jour nouveau. Les couteaux, en fait, c’est un peu comme un hommage aux travailleurs qui évoluent dans le pénible domaine du service à la clientèle.

Disponible depuis le 17 novembre

Série

Veneno

Peu connue chez nous, Cristina Ortiz Rodriguez alias « La Veneno » était pourtant une grande vedette de son vivant, une pionnière en importance aussi. Chanteuse, actrice et autrice tout à la fois, cette femme transgenre a pavé la voie pour bon nombre d’artistes marginalisés en Espagne et ailleurs. Cette série s’inspire d’ailleurs de ses mémoires.

Disponible depuis aujourd’hui sur Crave