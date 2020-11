Vaccins contre la COVID-19 efficaces à 95%: on répond à vos questions

La course mondiale au vaccin contre la COVID-19 a franchi une nouvelle étape au cours des derniers jours, alors que les entreprises Pfizer/BioNTech et Moderna ont annoncé que leurs vaccins seraient efficaces à 95% et 94,5%. Mais ces annonces soulèvent de nombreuses questions.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la course aux vaccins.

1) Les principaux vaccins contre la COVID-19

Pfizer/BioNTech :

Comment ça marche : L’alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech utilise un vaccin « ARN Messager » sans agents infectieux, libérant des brins de codes génétiques agissant comme un guide pour aider à développer des anticorps à l’aide de protéines de coronavirus fabriquées par des cellules ribosomes. Il est administré en deux doses administrées à trois semaines d'intervalle. Le vaccin a passé la phase 3 avec des essais cliniques et un échantillon placebo de 43 000 volontaires.

Taux d'efficacité : 95 %

: 95 % Combien de doses : Le gouvernement fédéral a réservé 76 millions de doses du vaccin.

: Le gouvernement fédéral a réservé 76 millions de doses du vaccin. Disponibilité : Fin 2020, début 2021

Selon Pfizer/BioNTech, neuf participants du groupe placebo ont contracté un cas sévères de COVID-19 contre un seul dans le groupe vacciné.

Moderna :

Comment ça marche : Également de type « ARN Messager », le vaccin développé par la compagnie américaine Moderna est toutefois administré en deux doses administrées à quatre semaines d'intervalle. Le vaccin a passé la phase 3 avec 30 000 participants. Il tolère également mieux la température, avec une température de conservation à -20°C contre -75°C pour Pfizer.

Taux d'efficacité : 94,5 %

94,5 % Combien de doses : Ottawa a réservé environ 56 millions de doses du vaccin.

Ottawa a réservé environ 56 millions de doses du vaccin. Disponibilité : Fin 2020, début 2021

Selon Moderna, 90 participants du groupe placebo ont contracté la COVID-19 contre cinq seulement dans le groupe ayant reçu le vaccin.

Photo AFP Moderna a annoncé hier avoir mis au point un vaccin très efficace contre la COVID-19.

2) Qui aura accès aux vaccins en premier?

Selon les directives de vaccination publiées par l’Agence de la santé publique du Canada, on recommande de vacciner ces groupes de population en priorité :

Les personnes présentant à haut risque de développer une maladie grave ou de décéder de la COVID-19, en raison de leurs âges ou de facteurs de risques ;

Les personnes pouvant infecter d’autres personnes à risque ;

Le personnel de santé qui lutte contre la COVID-19 ;

Les travailleurs essentiels ;

Les personnes dont les conditions de vie ou de travail augmentent le risque d’infection ou les personnes oeuvrant dans des communautés plus vulnérables (notamment chez les communautés autochtones).

AFP Une participante reçoit le vaccin mRNA-1273 de Moderna lors des premiers essais cliniques le 5 août 2020 à Détroit, au Michigan.

3) Quels sont les effets secondaires observés jusqu’à présent?

Les seuls effets secondaires qui ont été observés chez plus de 2 % des participants à l'essai clinique de Pfizer/BioNTech sont la fatigue (3,8 %) et les maux de tête (2 %), ce qui démontre, selon le fabricant, que le vaccin est « bien toléré ».

Quant à Moderna, 9 à 10 % des personnes vaccinées ont subi des effets secondaires après la seconde dose, comme de la fatigue, des courbatures et des rougeurs autour du point d’injection.

Photo AFP Une passante circulait hier devant la maison-mère de la compagnie pharmaceutique Pfizer, à New York.

5) Pourquoi doit-on conserver certains vaccins à des températures froides ?

Certains types de vaccins sont plus sensibles à la lumière et à la chaleur et doivent être conservés à des températures plus froides, explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Afin de conserver leur efficacité, il est donc impératif de ne pas briser la chaîne de froid, c’est-à-dire le système d’entreposage et d’approvisionnement, et ce, de la fabrication jusqu'à l’administration du vaccin. Les températures de conservations vont de 6°C ou 8°C à -25°C, selon le type de vaccin.

Si le vaccin de Moderna peut se conserver à -20°C, celui de Pfizer/BioNTech doit être préservé à -75°C, ce qui pourrait compliquer sa distribution.

Des compagnies canadiennes, dont une de Drummondville, se sont d'ailleurs portées volontaires pour offrir des équipements et de la glace sèche pour assurer la chaîne de froid.

6) D’autres candidats ailleurs dans le monde

L’OMS recenserait 48 candidats vaccins à travers le monde.

En voici quelques-uns :

Spoutnik 5 (Russie) :

Ce que c'est: Ce vaccin créé par le Centre de recherches en épidémiologie Gamaleïa et le ministère russe de la Défense repose sur l’utilisation de deux vecteurs viraux, communément appelé adénovirus26. L’adénovirus contient un ADN du coronavirus qui est libéré par la suite dans les cellules, déclenchant la production d’anticorps.

Ce vaccin créé par le Centre de recherches en épidémiologie Gamaleïa et le ministère russe de la Défense repose sur l’utilisation de deux vecteurs viraux, communément appelé adénovirus26. L’adénovirus contient un ADN du coronavirus qui est libéré par la suite dans les cellules, déclenchant la production d’anticorps. Taux d’efficacité : 92 %

: 92 % Disponibilité : Il a déjà été approuvé avant les essais de phase 3. L’institut a toutefois été accusé d’accélérer les protocoles habituels scientifiques. Plusieurs hauts responsables ont déjà été vaccinés. Il pourrait être distribué en Inde, au Brésil, en Argentine et au Mexique.

AFP

AstraZeneca (Angleterre et Suède) :

Ce que c'est : Développé par l’Université Oxford en collaboration avec la Suède, ce vaccin est basé sur un adénovirus de chimpanzé appelé le ChAdOx1.

Développé par l’Université Oxford en collaboration avec la Suède, ce vaccin est basé sur un adénovirus de chimpanzé appelé le ChAdOx1. Taux d’efficacité : Selon une analyse de phase 2, le vaccin provoquerait une bonne réaction immunitaire chez les personnes plus âgées. Mais ces résultats portent sur un stade de développement moins avancé que ceux qui ont fait l’objet d’annonces par les fabricants BioNTech/Pfizer et Moderna.

: Selon une analyse de phase 2, le vaccin provoquerait une bonne réaction immunitaire chez les personnes plus âgées. Mais ces résultats portent sur un stade de développement moins avancé que ceux qui ont fait l’objet d’annonces par les fabricants BioNTech/Pfizer et Moderna. Disponibilité : Connue plus tard cette année.

AFP

Sinovac (Chine) :

Ce que c'est : Selon Reuters, il s’agit d’un vaccin expérimental de type Coronavac développé par Sinovac. Les essais cliniques ont été suspendus brièvement à cause d’un accident grave.

Selon Reuters, il s’agit d’un vaccin expérimental de type Coronavac développé par Sinovac. Les essais cliniques ont été suspendus brièvement à cause d’un accident grave. Taux d’efficacité : D’après le fabricant, il aurait eu une bonne réponse immunitaire chez 700 participants lors de la phase 1 et 2.

D’après le fabricant, il aurait eu une bonne réponse immunitaire chez 700 participants lors de la phase 1 et 2. Disponibilité : Il serait notamment distribué au Brésil.

Photo AFP

Johnson & Johnson (États-Unis) :

Ce que c'est : L'entreprise a lancé deux essais cliniques de son vaccin composé d’un adénovirus modifié, l'un monodosé et l’autre sur deux doses. Au moins 60 000 participants ont pris part aux essais cliniques. La phase 3, qui a débuté en septembre, a été interrompue le 13 octobre pendant 11 jours à la suite de complications observées chez un des participants.

L'entreprise a lancé deux essais cliniques de son vaccin composé d’un adénovirus modifié, l'un monodosé et l’autre sur deux doses. Au moins 60 000 participants ont pris part aux essais cliniques. La phase 3, qui a débuté en septembre, a été interrompue le 13 octobre pendant 11 jours à la suite de complications observées chez un des participants. Taux d’efficacité : Encore inconnu.

Encore inconnu. Disponibilité : Les premiers résultats sont attendus début 2021

AFP

Parmi d’autres pays dans la course au vaccin, on compte également l’Inde, Cuba, Israël, le Kazakhstan et le Canada.

7) Combien coûteront les vaccins ?

Selon un article du média américain The Observer, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech coûtera 19,50 $ la dose aux États-Unis. Chez Moderna, le prix si situe plutôt entre 32 $ à 37 $ pour certains clients aux États-Unis. On ne connaît pas encore les coûts pour le Canada.

Selon l’organisme Médecin Sans Frontières, en date de juin 2020, les compagnies pharmaceutiques ont reçu 4,4 milliards US de la part d’organismes philanthropiques et de gouvernements pour développer des vaccins contre la COVID-19.

Ce qu’il reste à savoir

À la lumière des annonces de Pfizer/BioNTech et Moderna, des questions demeurent. Par exemple, on ne sait pas si les vaccins empêchent de transmettre la COVID-19 ou s’ils réduisent simplement la gravité des symptômes.

De plus, la durée de protection des vaccins n’a pas encore été communiquée clairement. L’efficacité du vaccin pour Pfizer/BioNTech a été calculée une semaine après l’injection, tandis que pour Moderna, c’est deux semaines après l’injection.

Sources : Agence France Presse (AFP), gouvernement du Québec, Agence de la santé publique du Canada, Organisation mondiale de la Santé (OMS), Reuters, Médecins Sans Frontières, The Observer, Washington Post, BBC, Pfizer