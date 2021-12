5 tendances pantalons pour faire changement des jeans

Partager







Bien qu’on adore porter des jeans, le changement fait du bien, et il faut avouer que certains pantalons sont plus confortables que d’autres!

En fait, outre les jeans, le pantalon qu'on a connu le plus depuis les deux dernières années est le pantalon de jogging et on a du mal à le quitter depuis.

Toutefois, le mou n'est plus le bienvenu partout. Pour celles qui désirent faire un peu changement, suivez le guide.

On a donc remarqué 5 nouvelles tendances pantalons qui éclipsent les jeans. Les voici:

1. Les pantalons de (faux) cuir

Le faux cuir a pris d'assaut nos garde-robes en 2021 et n'est pas prêt de dire au revoir en 2022.

Le total look comme en accent, le faux cuir se donne en spectacle.

Leggings, look sportif, plus habillés, on a les pantalons de cuir dans la peau et on ne pourrait être plus ravies.

La taille haute, la coupe droite, le faux cuir, le confort et la couleur font de ce pantalon un morceau rien de moins que parfait.

Pantalons en cuir végétalien, 36$ chez Reitmans

2. Le pantalon de velours côtelé

Le pantalon large, mais bien tombant, avec une touche douce et luxueuse qu'est celle du velours. Ce type de pantalons rehausse un look.

On aime la polyvalence. Il se porte autant avec un veston pour une sortie qu'un pull pour une soirée jeux entre amis.

Pantalon ballon à plis en velours côtelé, 49$ chez Simons

3. Les leggings évasés, ou pantalons de yoga

Les pantalons de yoga ne sont que la preuve que les coupes amples règnent cette année.

Cette tendance, tirée des années 2000, refait surface et on comprend pourquoi! Adorable et confortable, elle a tout pour plaire.

Le legging évasé peut lui aussi être porté dans un ensemble agencé, ou pas, comme vous voulez!

Pantalon côtelé évasé, 55$ chez Dynamite

4. Le pantalon propre (très) lousse

Il n'y a pas si longtemps, la tendance était à la jambe ajustée et au bas de pantalon serré à la cheville. Ce n’est plus le cas!

Cette saison, on porte un pantalon de style propre, avec des plis, mais le plus ample possible, pour look un peu plus masculin.

On peut facilement le porter dans la vie de tous les jours avec des chaussures de course. Cela donne un look chic, mais décontracté, auquel on ne peut résister.

Pantalon droit à jambe large, 49$ chez Simons

5. Les pantalons utilitaires, style chino ou cargos

Le pantalon ultime pour les cool girls, le chino ou cargo se démarque par ses grosses poches à l’avant.

Il donne un look sportif, un peu skate, qu’on adore.

Il peut aussi être très chic dans un coloris neutre et porté avec un haut un peu plus habillé et de beaux bottillons.

Pantalon menuisier, 60$ chez Garage

