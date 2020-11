Cinq créateurs à découvrir pendant le SOUK

En plus de Noemiah, l’experte des robes vaporeuses, voici une demi-dizaine de marchands qui risquent fort bien de retenir l’attention lors du 17e SOUK qui se tiendra à la Place Ville Marie.

Akorana

Isabelle Deprez se présente comme une graphiste, mais elle joue vraiment dans la cour des illustrateurs. On reconnaît son style aux courbes et rondeurs de ses personnages, une esthétique tout à fait en phase avec le mouvement «body positive».

PHOTO COURTOISIE/SOUK Les illustrations de Akorana font l’objet de cartes de vœux et d’affiches à encadrer soit même.



Atelier Hotel Motel

Minutieusement confectionnées, les espadrilles unisexes de cette petite marque artisanale n’ont rien à voir avec les Nike ou les Adidas que tout le monde porte. Déjà, leur choix de couleur est complètement hors-norme! Tous les modèles sont d’ailleurs fabriqués à Montréal avec du cuir de vache ou de taureau importé d’Europe.



Gabrielle Desmarais

Purs et audacieux tout à la fois, les bijoux de Gabrielle Desmarais tranchent juste assez avec les formes de boucles d’oreilles ou de colliers qu’on voit partout. Des pièces somme toute assez neutres qui se portent facilement au quotidien.

PHOTO COURTOISIE/SOUK Après avoir exploré les couleurs très vives, Gabrielle Desmarais explore maintenant des tons monochromes.



Odelayo

D’une redoutable durabilité, les vêtements de ce label local s’avèrent aussi terriblement confortables. Leurs pantalons de coton ouaté chic (l’illusion est parfaite!) sont aussi agréables à porter qu’un bas de pyjama. Parfait pour le télétravail!

PHOTO COURTOISIE/SOUK Les propriétaires derrière la marque Odelayo prônent le « slow fashion », soit la consommation réduite de vêtements.



Vaste

L’antithèse à IKEA? Pas mal cette compagnie-là. Conçus pour être légués d’une génération à l’autre, les meubles de Vaste allient robustesse et design pas trop massif. Des chaises et des tables qui évoquent le style mid century modern et ne prennent pas beaucoup de place dans nos petits appartements montréalais.

PHOTO COURTOISIE/SOUK Des créations de Vaste meublent déjà plusieurs restos et cafés de Montréal dont le Humble Lion au centre-ville.



Le SOUK a lieu jusqu’au 17 décembre à la Place Ville Marie et en ligne via soukmtl.com