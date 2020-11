Un nouvel outil permet de trouver rapidement les centres d’intervention pour l’usage des drogues

Un nouveau site internet permet de trouver rapidement à l'aide d'une carte interactive les centres d’intervention en dépendance et usage des drogues partout au Québec.

Trouvetoncentre.com est un rare outil qui répertorie tous les services offerts pour les personnes vivant avec une dépendance.

«En cette période d’insécurité, il est d’autant plus important d’outiller ces personnes fragilisées et stigmatisées, souvent aux prises avec des problématiques de santé mentale», rappelle le directeur général de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID), Vincent Marcoux.

Grâce aux filtres de recherche, il est possible de trouver facilement les établissements qui offrent des services aux personnes toxicomanes, comme de la thérapie ou de la prévention, ou encore les points de distribution de naloxone, un médicament qui agit rapidement pour renverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Il est possible aussi de préciser les critères de recherche en spécifiant le genre, la dépendance et le type d’aide recherché.

La carte permet également de connaître le nombre de centres se trouvant dans un lieu spécifique, comme le centre-ville de Montréal.

La plateforme a été lancée jeudi par l’AQCID et l'organisme Drogue: aide et référence (DAR).