10 idées de cadeaux à donner aux ados de votre entourage

Il n'est pas toujours facile de créer une liste d'idées de cadeaux pour notre entourage, et plus particulièrement pour les adolescents. Quoi acheter à notre neveu passionné de techno ou à une cousine qui tripe sur la mode durable? Voici 10 suggestions.

Pour l’ado casanier qui se tape des marathons de Netflix

Vive les vêtements confortables de Fleece Factory

Les marathons de séries sur Netflix sont toujours plus agréables quand on porte des vêtements confortables, mais même notre garde-robe de linge mou a besoin d'un rafraîchissement de temps en temps! L’entreprise Fleece Factory propose des tuniques, cotons ouatés et joggings confortables et de couleur unie, l'idéal pour se taper trois films de Noël de suite ou regarder sa nouvelle série préférée.

*À partir de 28 $ - Commandes en ligne seulement au fleecefactory.com/

Courtoisie

L’ado fanatique des vidéos de maquillage et de «skincare» sur YouTube

Les ensembles cadeaux beauté de Sephora

La chaîne Sephora est l’ultime destination pour les passionnés de beauté et de soins de la peau. Pour un ado qui est du genre à suivre différents YouTubeurs spécialisés dans le maquillage, Sephora a lancé plusieurs ensembles cadeaux de maquillage, de soins pour la peau et les cheveux, de parfums et de produits de la ligne maison. Gageons que les adeptes de cosmétiques craqueront pour le coffret Yves Saint-Laurent de quatre rouges à lèvres ou encore le coffret de soins pour le visage Tatcha trio pur et perfecteur de pores.

*À partir de 25 $ - Dans un magasin Sephora près de chez vous ou en ligne au www.sephora.com/ca/fr/

Courtoisie

L’ado qui porte du «bling-bling»

Les bijoux de Evry Jewels et la collection de l’influenceuse Cynthia Parker

L’entreprise montréalaise de Evry Jewels collabore avec l’influenceuse Cynthia Parker (1,2 million d'abonnés sur Instagram) pour lancer une gamme de bijoux contemporains plaqués or. Au-delà de ces pièces, la compagnie propose aussi plusieurs bijoux au goût du jour et à des prix très raisonnables.

*À partir de 34 $ - Commandes en ligne seulement au evryjewels.com/

Courtoisie

L’ado gourmand qui aime les sucreries

Les bonbons québécois Kandju se glissent bien dans un bas de Noël

Les adolescents sont reconnus pour leurs fringales dignes de celles de l’ogre Shrek. Pour le temps des Fêtes, l’entreprise Kandju a créé des cornets de bonbons assortis, des brochettes de friandises, de mignons sacs de mélange de jujubes sûrs et sucrés, des cônes d’amandes enrobées de chocolat et plus encore. Ça donne une petite pensée qui se glisse bien dans un bas de Noël et qui fait plaisir à tout coup!

*À partir de 4,49 $ - Disponible les boutiques Kandju et à la boutique en ligne au kandju.com

Courtoisie

L’ado passionné de lecture

Plusieurs bouquins québécois qui s’adressent aux ados chez Indigo

Même si la file d’attente est généralement souvent longue, un arrêt chez Indigo est indispensable pour les amateurs de lecture et de bien-être. On y trouve une sélection très intéressante de littérature jeunesse abordant des thèmes et des enjeux propres à eux. Parmi différents titres québécois, retrouvons «Rentrer son ventre et sourire» de Laurence Beaudoin-Massé, «Ma vie de jello mou» d’Elizabeth Baril-Lessard ou encore «Clovis, le plus bel été de ma vie» des auteurs Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, Caroline Allard et Benoît Pelletier.

*À partir de 19,90 $ - Disponible dans les boutiques Indigo et en ligne au chapters.indigo.ca

L’ado sportif qui aime l’hiver

Expédition hivernale avec les raquettes en aluminium Yanes

Les activités hivernales extérieures s'annoncent populaires cette année vu les interdictions liées aux rassemblements intérieurs. Les raquettes en aluminium de la marque Yanes font donc un beau cadeau: elles possèdent un cadre en aluminium qui offre une excellente durabilité et des crampons avant et arrière. Parfait pour des balades dans les sentiers enneigés des parcs en ville ou des forêts au chalet ou en région.

*À 75 $ - Disponible en ligne sur eBay au ebay.ca/b/Holiday/bn_7006479159

Courtoisie

Cadeau de luxe pour l'ado qui rêve de posséder un téléphone intelligent

Un cellulaire pour de magnifiques photos et s’amuser sur Instagram et TikTok

Beaucoup d’adolescents n’ont pas les moyens de se procurer un téléphone intelligent, mais ils rêvent de pouvoir créer des vidéos TikTok et maîtriser l’art de l’égoportrait comme Kylie Jenner. Si vous êtes un parent (ou une très généreuse marraine) et que vous recherchez un appareil de qualité sans dépenser une somme astronomique, l’entreprise Google a lancé le modèle Pixel 4a, le téléphone Pixel le plus accessible. On aime surtout son appareil photo doté de la fonctionnalité HDR+, pouvant s’adapter au mode vision de nuit, parfait pour des séances photo, lors des longues soirées d’hiver!

*À partir de 479 $ - Disponible sur la boutique en ligne au store.google.com

L’ado écolo soucieux de la mode durable

Les accessoires végétaliens de la nouvelle marque 457 NEW

La génération Z est conscientisée sur l’avenir de notre planète, notamment en ce qui a trait à l’industrie de la mode et du «fast fashion», responsable de beaucoup de pollution. Vous pouvez donc offrir en cadeau un accessoire de mode durable de la griffe montréalaise 457 NEW, du même créateur de la marque Matt & Nat. Elle présente des accessoires et des manteaux pour hommes et femmes conçus à partir de matériaux qui étaient destinés aux sites d'enfouissement locaux et de tissus conçus en utilisant des pratiques de travail équitables. Le cuir de cactus, des ceintures de sécurité et du cuir d’Air Canada qui allaient être jetés sont transformés en sacs, parkas et vêtements de détente de haute qualité.

*À partir de 47 $ - Disponible chez Simons et sur la boutique en ligne au 457anew.com

Courtoisie

L’ado qui célèbre son anniversaire dans le temps des Fêtes

Un anniversaire spécial avec un message de HeyAllo

• À lire aussi: HeyAllo, des vœux de vedettes personnalisés pour une bonne cause

L'anniversaire des gens qui sont nés dans le temps des Fêtes, surtout le 24 décembre ou le 1er janvier, passe souvent dans le beurre entre une tourtière et une bouchée de dinde. Pour remédier à la situation en soulignant de façon spéciale l’anniversaire d’un ado, pourquoi ne pas lui offrir des vœux avec le nouveau service québécois HeyAllo, qui permet de demander à des artistes et à des personnalités publiques d'enregistrer un message vidéo personnalisé! Plusieurs personnalités québécoises y sont inscrites, comme Véronique Cloutier, Louis Morissette, Patrice Bernier, Olivier Dion, Danny St-Pierre, Maxim Roy, Rita Baga (finaliste à «Canada’s Drag Race»), Alfa Rococo et plus encore.

*Se rendre au heyallo.com

Courtoisie

L’ado qui aime les appareils rétro

Lorsque la technologie rétro rencontre la technologie 2.0.

Les nostalgiques des Polaroids pourront être intéressés par l'imprimante Instax Mini Link de Fujifilm, qui permet d'imprimer des photos à partir d'un téléphone intelligent. Cet appareil compact est équipé de la technologie Bluetooth et d'un capteur de mouvements pour se connecter facilement à un cellulaire ou à une tablette, et les photos peuvent être modifiées et personnalisées avant impression.

*À partir de 129,99 $ - Disponible chez Best Buy en magasin et en ligne au bestbuy.ca/fr-ca