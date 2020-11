Aborder le racisme avec ses enfants

Week-end du 20 au 22 novembre 2020

Coup de cœur

LIVRE

Il est temps que je te dise - Lettre à ma fille sur le racisme

Photo courtoisie

Comme plusieurs parents afro descendants, David Chariandy doit aborder la question difficile du racisme avec sa fille. Il décide de lui écrire une lettre dans un livre très émouvant, qui explique la peur qu’il ressent. Alors que Donald Trump est élu (aux élections précédentes), l’auteur profite de son regard sur l’actualité pour raconter sa propre identité et celle de la mère de sa fille, qui est issue de la grande bourgeoisie canadienne blanche. Puis, il adresse la question de la sensation humiliante d’être encore considéré comme un éternel étranger, dans un pays comme le Canada. Dans ses mots, ce père qui soulève son inquiétude face un monde encore blessé face à l’histoire, nous fait incontestablement réfléchir.

* Sorti le 11 novembre

Je sors

ACTIVITÉ

Sur les traces du Père Noël

Photo courtoisie

Le traditionnel défilé du Père Noël n’aura pas lieu cette année, en raison de la pandémie, mais Destination centre-ville présente un ensemble d’activités pour toute la famille sous le thème Sur les traces du Père Noël. Petits et grands sont invités au centre-ville de Montréal à admirer 700 illuminations dans les rues et trois célèbres chars allégoriques du défilé ainsi qu’à participer à des activités gratuites et sécuritaires comme les parcours du trajet des lutins taquins ou de la mission de Rudolph.

* Dès demain à partir de 11h jusqu’au 28 décembre - Pour plus d’informations : www.montrealcentreville.ca/fr/sur-les-traces-du-pere-noel

ACTIVITÉ

Ouverture du Marché de Noël au Marché italien Richmond

Photo courtoisie

Pour s’imprégner encore plus de la magie des Fêtes, rendez-vous au Marché italien du Richmond, qui transformera les lieux en un véritable royaume de gourmandises du Père Noël. De l'extérieur à l'intérieur, découvrez le décor féérique du marché qui s’agrandira pour l’occasion et qui mettra en vedette plusieurs produits et artisans locaux. L’espace étendu inclura plusieurs activités et plusieurs endroits pour prendre des photos et immortaliser votre passage.

* Dès demain à partir de 11h jusqu’au 20 décembre - 333 Rue Richmond

Je reste

LANCEMENT

À grands coups de tounes vol.1 - Lancement virtuel de l’album de Daniel Boucher

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher lance son septième album en carrière. Le nouvel opus À grands coups de tounes vol.1 est composé de chansons qui avaient été lancées à ce jour, une par une, entre 2017 et 2020, sur les plateformes d’écoute uniquement. Fidèle à lui-même, il nous offre un univers où les guitares vibrantes s’entremêlent à la poésie. À travers ses mots uniques, Boucher a une façon bien à de lui de raconter l'amour, la famille, le bonheur et la démarche artistiques d’un homme.

*Ce soir à 20h au boucaneendirect.com

DOCUMENTAIRE

Dans la peau de Dr Miami

Photo courtoisie

Dans le cadre de Doc Humanité, le réalisateur Jean-Simon Chartier présente le documentaire Dans la peau de Dr Miami. On y suit le plus célèbre des chirurgiens plasticiens, soit Dr Miami alias Michael Salzhauer. Sur les réseaux sociaux, il est spécialement connu pour ses vidéos en direct des procédures graphiques de chirurgie plastique avec ses patientes qu’il surnomme affectueusement les « guerrières de la beauté ». De sa salle d’opération à chez lui, ce personnage flamboyant est avant tout un père de cinq enfants et un homme aux convictions traditionnelles.

* Demain soir à 22h30 sur ICI Télé

SPECTACLE

Planétarium 2.0

Photo courtoisie

Pour aborder le thème de l’anxiété et de la santé mentale, l’autrice Marie Ayotte présente le spectacle interactif sur le web Planétarium 2.0. L’œuvre marie les disciplines d’art vivant, de performances multimédia et de clavardage en direct avec le public et est interprétée par cinq créatrices depuis leur domicile respectif. Le spectateur est plongé dans l’univers d’un planétarium et sera porté par une musique et des créations vidéo réalisées en direct. Les comédiennes livrent à la fois témoignages intimes et faits scientifiques concrets sur cette peur silencieuse toujours encore taboue.

*Demain soir à 20h et dimanche à 16h - Rendez-vous au www.theatredechaines.com/billetterie

CONFÉRENCE

Salon Parents Enfants La Relève

Photo courtoisie

La deuxième édition du Salon Parents Enfants La Relève qui se déroule sur le web présente différentes conférences et ateliers ce week-end. En ligne, Alexandra Brousseau, infirmière clinicienne, donnera une conférence sur le dépistage prénatal ce samedi. Puis, dimanche, Annick Bourbonnais, accompagnante à la naissance, proposera une conférence sur Hypnodula, un programme d’hypnose pour la naissance. La plateforme numérique se veut un salon dédié principalement à l’enfance et à la parentalité. De plus, la plateforme numérique restera en ligne jusqu’à la fin du mois de décembre, afin d’encourager l’achat local, durant la période des fêtes.

*Demain à 11h et dimanche à 14h - Rendez-vous au www.salonparentsenfants.com

LIVRE

Pornland

Photo courtoisie

Dans une enquête pointue des dernières années, l’auteure Gail Dines relate des faits troublants : dès l’âge de 11 ans, 95 % des enfants ont déjà été exposés à des images pornographiques. Cette réalité est bien sûr reliée à l’omniprésence de l’Internet et des téléphones intelligents trop accessibles à un jeune âge. Les enfants et les adolescents consomment de plus en plus de porno, de plus en plus tôt. Malheureusement, les producteurs de porno cherchent à rendre l’industrie toujours plus dur, violent, dégradant, sexiste ou raciste. Au fil des pages, Dines examine le processus ayant permis au porno de s’immiscer dans la sphère du grand public et l’exploitation de plus en plus grandissante des femmes.

*Sorti le 6 novembre

LIVRE

Bon vivant!

Photo courtoisie

En même temps que la sortie de son dernier opus, le ténor Marc Hervieux présente un premier livre de cuisine, lui qui se décrit comme un véritable bon vivant! Durant la quarantaine au printemps dernier, le chanteur lyrique a partagé de nombreuses recettes avec ses abonnés sur les réseaux sociaux et c’est sans surprise qu’il nous dévoile un livre alliant les plaisirs de la table et la musique. Du Boston cream pie de son enfance au bœuf braisé réconfortant, Marc fusionne la gastronomie à ses plus beaux souvenirs.

*Sorti le 5 novembre