Le bar A lance une collecte de fonds pour sa survie

Un bar du Plateau-Mont-Royal a lancé une collecte de fonds afin d’assurer sa survie après des mois de revenus coupés en raison des mesures sanitaires imposées pour limiter la propagation de la COVID-19.

Le bar A, situé sur la rue Rachel, a demandé le soutien de sa communauté pour survivre jusqu'à une possible réouverture des bars.

«Nous souhaitons survivre à cette crise. Toutefois, la situation est encore très instable et de plus en plus précaire. Nos frais continuent à s'accumuler, mais nous n'avons plus de revenu», écrit Jean-Sébastien Pineault dans un message publié sur Facebook.

Rappelons que le gouvernement Legault a annoncé jeudi que les salles à manger des restaurants, les gymnases, les salles de spectacles et les cinémas demeurent fermés minimalement jusqu’au 11 janvier 2021.

«La COVID-19 nous a fait perdre des mois de revenus. Votre absence se fait maintenant cruellement sentir. Malgré toutes les aides des gouvernements, nous ne réussirons pas sans vous», écrit M. Pineault.

«Le bar A mérite de continuer d’exister en tant qu'espace social et culturel. AIDEZ-NOUS», conclut le message.

L’établissement souhaite amasser 15 000$.

▶ Il est possible d’encourager l'établissement en allant sur la page Facebook de la collecte de fonds.