Comment améliorer sa cote de crédit rapidement?

La dernière année n’a pas été de tout repos. Plusieurs ont dû s’endetter pour palier une perte d’emploi ou à la réduction du revenu d’emploi. Si vous hyperventilez en voyant votre cote de crédit s’affaisser, nous avons quelques conseils pour vous.

D’abord, rappelons que la cote de crédit est un chiffre que les prêteurs utilisent généralement pour décider s'ils vous consentent ou non du crédit. Si vous désirez acheter une propriété, une voiture ou encore un nouveau forfait de téléphonie cellulaire, votre cote de crédit sera vérifiée.

Qu’est-ce qui constitue une bonne cote?

Votre cote de crédit se situe quelque part entre 300 et 900. Si votre pointage est sous les 500, il se pourrait que vous ayez de la difficulté à obtenir un prêt. S’il est au-delà de 700, vous êtes considéré comme un excellent payeur. La cote de crédit moyenne se situe habituellement entre 500 et 700.

Six trucs pour augmenter votre cote

Pour faire grimper votre pointage de crédit, il vous faudra gagner la confiance des prêteurs en démontrant que vous remboursez les prêts qui vous sont consentis rapidement.

1- Maintenez votre solde de carte de crédit sous les 30%

Payer votre solde minimum chaque mois ne suffit pas. Si vous désirez améliorer votre cote, assurez-vous de ne pas laisser de trop gros montants dormir sur votre relevé. Si vous avez une limite de crédit de 1000$ sur l’une de vos cartes, tentez de ne pas avoir un solde de plus de 300 dollars à la fin du mois. Dans le meilleur des mondes, payez votre carte de crédit au complet chaque mois.

2- Payez AVANT la date limite

Que ce soit vos factures d’électricité, d’internet, de téléphonie cellulaire ou encore votre carte de crédit, tentez de payer avant la date limite et non pas la journée même. Certains ont l’habitude de se mettre un rappel de paiement la journée de la limite, mais il s’agit d’un retard... et chaque retard mensuel a un effet sur votre cote de crédit.

3- Ne fermez pas vos comptes inutilisés

Si vous avez plusieurs cartes de crédit, tentez de regrouper vos soldes sur une ou deux cartes au maximum, idéalement celle qui offre le meilleur taux d’intérêt, et payez le solde complet des autres cartes. Or, gardez les comptes inutilisés ouverts le plus longtemps possible. Même chose pour vos marges de crédit. Cette stratégie permettra de montrer que vous êtes un payeur stable.

4- Faites un budget

Le bon vieux conseil du budget. Pas seulement pour faire des colonnes d’entrées et sorties d’argent, mais aussi pour savoir quoi rembourser en premier.

Assurez-vous de rembourser les comptes où les taux d’intérêt sont supérieurs, puisqu’ils vous coûtent plus cher. Votre budget vous permettra aussi de déterminer un montant précis consacré au remboursement de vos comptes en souffrance.

5- Évitez de multiplier les demandes de financement

Que ce soit pour faire l’achat d’une voiture, d’un nouvel ameublement pour votre salon ou encore une simple demande de prêt, un trop grand nombre de demandes de crédit auront une influence sur votre cote. Plus vous faites de demandes de financement, plus vous aurez l’air de vivre au-delà de vos moyens. En gros, ne demandez que le crédit dont vous avez réellement besoin.

6- Diversifiez votre crédit

Si vous avez différents produits, comme une marge de crédit, un prêt auto et une carte de crédit, vous prouvez que vous êtes en mesure de bien gérer vos emprunts. Si vous êtes capable de les payer à temps, évidemment. Si vous n’avez qu’une carte ou plusieurs cartes de crédit, votre pointage risque d’être moindre.

Sources : Gouvernement du Canada, Transunion, Raymond Chabot, Sun Life