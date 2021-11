Le «cabincore» est la tendance mode chaude et douillette de la saison

Partager







Sur les réseaux sociaux, on découvre plusieurs esthétiques comme le cottagecore, dark academia, baddie, etc. Celle qui prendra d'assaut toutes les plateformes cet hiver est la plus douillette de toutes les tendances, le cabincore.

Depuis le début de la pandémie, on remarque que plusieurs tendances tournent autour de l'envie de retourner à la source et de simplifier sa vie. Grâce à cela, on a vu des tendances qui misent sur le confort, dont le cottagecore, un look inspiré de la vie rurale, simple et pittoresque.

Pour cette saison, on se tourne vers une tendance similaire, mais qui tire plutôt son inspiration du confort chaleureux que l'on recherche l'hiver. Librement inspiré du concept scandinave du hygge, l'art de vivre avec un sentiment de bien-être lié à une ambiance conviviale et chaleureuse, faites place au cabincore.

Cabin est un mot qu’on pourrait traduire par chalet, ou encore cabane. C’est un type de chalet qu’on associe plutôt à la forêt ou encore aux températures froides.

On associe cette ambiance à une atmosphère feutrée, des chandelles un peu partout, des bas de laine, un feu de foyer, un bon roman, un chocolat chaud, une promenade en forêt sous les flocons de neige, et la liste continue.

On l'associe par contre aussi à la culture de la simplicité et de l'autosuffisance. Pensez au bois de grange, aux pots masson, et, côté mode, aux vêtements pratiques comme une veste à plusieurs poches ou encore des bottes chaudes qui permettent de travailler dehors.

Le style qui vient avec est donc chaud et ample, et mise sur la superposition. Et, oui, cela comprend pas mal de flanelle et de carreaux!

Voici donc quelques morceaux idéaux pour adopter le look cabincore:

1. Veste-chemise à carreaux doublée en sherpa, 55$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Pull en laine, en rabais à 49$ chez American Eagle

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Veste sans manche puffer de Twik, 79$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Pull oversized motif Jacquard, 60$ chez Zara

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Botte de combat de Steve Madden, en rabais à 84$ chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Surchemise polaire de Twik, 59$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Poncho à carreaux, 27$ chez Ardène

ACHETER ICI

8. Veste à zip en sherpa poche contraste de Twik, 59$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Pull motif jacquard, 105$ chez Gap

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Manteau en sherpa, 59$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

