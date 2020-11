5 trajets efficaces pour le vélo d'hiver à Montréal

Alors que de plus en plus de cyclistes circulent à Montréal en hiver, de nombreux tronçons du réseau cyclable de la métropole sont déneigés pour faciliter la circulation à vélo. Il peut toutefois être ardu de savoir quels trajets emprunter.

• À lire aussi: Des BIXI d'hiver pourraient être lancés

• À lire aussi: BIXI doit conquérir l’hiver !

Voici cinq pistes cyclables à utiliser pour rouler efficacement à vélo en hiver.

1. Sur le pont Jacques-Cartier

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Pour la première fois cet hiver, les cyclistes pourront emprunter la piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier. Entre 6h et 22h, les piétons et les cyclistes pourront circuler de part et d'autre du pont qui relie Montréal à Longueuil.

• À lire aussi: S’initier au vélo d’hiver pour pas cher

2. Le REV de la rue Saint-Denis

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Le premier axe du Réseau express vélo (REV), qui a semé la controverse chez certains commerçants, est devenu réalité sur la rue Saint-Denis au début du mois de novembre. L'autoroute pour les cyclistes traverse un total de quatre arrondissements et passe par les rues Lajeunesse et Berri dans certains secteurs.

3. Sur la rue Rachel

Joël Lemay / Agence QMI

La piste cyclable protégée sur la rue Rachel est un endroit de prédilection pour se balader à vélo l'hiver. Il est possible de circuler à travers le Plateau-Mont-Royal à partir de l’avenue du Parc et de se rendre tout près de la station de métro Pie-IX, dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Il est également possible de se rendre au parc La Fontaine en empruntant cette piste.

4. Sur le boulevard De Maisonneuve

Joel Lemay/Agence QMI

Cette piste cyclable protégée, qui longe le boulevard De Maisonneuve Ouest, s’étire sur un peu plus de 11 kilomètres. La piste débute à l'ouest au campus Loyola de l'Université Concordia dans Notre-Dame-de-Grâce. Elle poursuit ensuite son tracé en suivant le boulevard jusqu'à la rue du Havre. Le tracé relie de nombreuses stations de métro de la ligne verte, comme Guy-Concordia et Peel, en plus de passer tout près de Berri-UQAM.

5. Sur le boulevard René-Lévesque Est

Photo JOEL LEMAY

L’axe cyclable de la rue René-Lévesque Est débute au croisement de la rue Berri, à proximité de la station de métro Berri-UQAM. Le cycliste poursuit ensuite sa course sur la rue Notre-Dame Est, jusqu’à l’avenue George-V.

Ailleurs à Montréal

Un très grand nombre de pistes cyclables sont accessibles à l'année à Montréal. Pour connaître l'ensemble du réseau cyclable déneigé, on peut consulter le site de la Ville.