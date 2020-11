Dans les coulisses du métier de coroner

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Documentaire

Coroner, la voix des victimes

Une nouvelle série documentaire est maintenant sur le Club illico. Vous êtes avides du style « true crime »? Cette série est pour vous puisqu’elle vous amènera dans les différentes étapes d’une investigation d’un coroner. Six personnes qui exercent ce métier sont mises en vedette dans les huit épisodes d’environ une heure chacun. Une belle façon de découvrir ce travail plutôt méconnu!

Disponible depuis le 19 novembre sur le Club illico

Je reste

Album

Maison de pierres – Confiné aux voyages - Nicolas Boulerice

On le connaît comme membre de la formation Le Vent du Nord, mais Nicolas Boulerice avait fait paraître il y a quelques années un album solo intitulé Maison de bois. Voilà qu’il revient avec une suite, Maison de pierres. Le musicien y reprend des chansons traditionnelles en version simplifiée en s’accompagnant seulement d’une contrebasse.

Sorti le 20 novembre

Web

Remue-ménage au Biodôme

Chantal Lamarre nous amène dans les coulisses du Biodôme. Après deux ans de rénovations, ce musée d’Espace pour la vie a rouvert ses portes tout récemment. Il a donc fallu ramener tous les animaux qui y vivaient. On découvrira grâce à cette série les différentes étapes de ce déménagement hors du commun : du transport des bêtes à leur retour dans l’environnement du Biodôme.

Disponible dès aujourd’hui sur ICI tou.tv

Livre

Pandémie, quand la raison tombe malade

Le professeur de physique à l’Université de Montréal et directeur de l’Institut de l’énergie Trottier, Normand Mousseau, propose cet essai critique sur la gestion de la pandémie de COVID-19. Des scientifiques trop ancrés dans leur spécialité en passant par le système de gouvernemental très centralisé et les médias qui ne font que relayer l’information : l’auteur croit profondément qu’il y aurait eu moyen de gérer la crise autrement.

Disponible dès aujourd’hui

Chanson

My Own Solution – Kellie-Anne

La chanteuse québécoise qui avait participé à La Voix Junior en 2016 a lancé une nouvelle composition récemment, intitulée My Own Solution. La jeune femme qui a aujourd’hui 17 ans y parle de santé mentale avec sensibilité.

Sorti le 13 novembre

Cinéma

Flashwood

Des films francophones du festival Cinemania sont maintenant disponibles jusqu’au 6 décembre sur Crave. Le long métrage de Jean-Carl Boucher Flashwood est de cette sélection. On y retrouve des jeunes de la banlieue qui se partent en affaire avec une compagnie d’entretien paysager. La bande d’amis vivra tout un été. Le film nous montre également les personnages 1 an et 5 ans plus tard.

Disponible sur Crave jusqu’au 6 décembre

EP

Stellaria Story – Shah Frank

La jeune femme née à Brooklyn de parents haïtiens et maintenant installés à Montréal, Shah Frank, présente un EP bien à son image. Le rappeur aux origines haïtiennes Imposs et le producteur des Dead Obies Vnce Carter ont collaboré sur cet opus aux sonorités R&B.

Sorti le 12 novembre

Livre

Bon dodo Loulou!

L’autrice et illustratrice Bach aidera sûrement quelques parents avec ce livre qui présente avec douceur les étapes avant le dodo. Le rituel du coucher ne sera plus jamais pareil puisque les enfants y trouveront du plaisir à trouver les objets illustrés dans le livre et s’amuseront donc à se préparer à dormir.

Sorti le 11 novembre

Cinéma

Run Kalyani

Dans le cadre du Festival des Films de l’Asie du Sude de Montréal, qui est en mode virtuel cette année, le film indien Run Kalyani est présenté dès ce soir et jusqu’au 28 novembre sur le site web de l’événement. On y suit une jeune cuisinière qui habite un quartier pauvre en Inde avec sa tante malade. Pour Kalyani, les jours se suivent et se ressemblent... jusqu’à la mort s’en mêle. Alors, la jeune femme commencera à rêver d’un autre monde.

Disponible dès 8h aujourd’hui – Les billets sont disponibles au saffm.centrekabir.com