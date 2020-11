Fermeture définitive de deux cinémas à Montréal

Deux cinémas de Montréal ont annoncé leur fermeture définitive en octobre dernier et ce n'est pas dû à la crise de COVID-19.

Le Cinéplex Odeon Place LaSalle, situé dans l'arrondissement LaSalle, et le Cineplex Quartier Cavendish, situé à Côte-Saint-Luc, ont tous deux mis la clé sous la porte le mois dernier.

Si les salles de cinéma dans les zones rouges ont été forcées par le gouvernement du Québec de suspendre temporairement leurs activités le 1er octobre dernier, la crise de COVID-19 n'a rien à voir dans ces fermetures.

«Ces fermetures font partie de nos plans depuis un certain temps déjà et elles n’ont rien à voir avec la COVID-19 ou avec l’impact de cette dernière sur nos activités», a insisté l'entreprise Cineplex, qui détient plus de 130 cinémas partout au Canada

Les beaux n’ont tout simplement pas été renouvelés, a expliqué la directrice aux communications de l'entreprise torontoise, Sarah Van Lange.

Employés relocalisés

Des postes ont été offerts aux employés dans les cinémas avoisinants, dont le Cineplex Forum et le Cineplex Odeon Quartier Latin.

La plupart des employés ont d'ailleurs accepté cette offre, selon ce qu'a affirmé leur syndicat sur les réseaux sociaux.

«Plus de 40 membres de notre section locale sont touchés par cette décision. Selon nos conventions collectives, ils se sont fait offrir des transferts dans les autres établissements syndiqués. La majorité des membres affectés se sont prévalus de cette option.»