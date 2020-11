Dimanche, j’ai serré la main d’un ami, comme c’était naguère la coutume...

Contrairement à moi, cet ami a déjà contracté le virus que vous savez, et il s’en est totalement remis . Le voici, vraisemblablement, immunisé. Pour ma part, testé pour la COVID-19 vendredi en même temps que mon fils fiévreux que j’ai dû retirer préventivement de la garderie, j’ai obtenu mon résultat, négatif, juste avant la rencontre. Qui plus est, il y a deux semaines, je suis allé, encore avec mon fils, me faire inoculer le vaccin contre la grippe saisonnière.

Avec mon ami guéri, aucune hésitation, donc : poignée de main. Dans un monde normal, cette anecdote ne justifierait pas une chronique (et vous ne m’auriez pas lu jusqu’ici), mais pour quelqu’un comme moi qui ai suivi les consignes et qui n’ai serré la main de personne depuis l’hiver dernier, c’était un évènement.

Fini le tabou

Je laisse à l’anthropologue de demain le soin d’expliquer le tabou entourant l’immunité des guéris qui a régné jusqu’à tout récemment. «Tabou» n’est peut-être pas le bon mot. Disons qu’il y a eu incrédulité à tête chercheuse. Les études sérieuses avaient beau s’accumuler depuis le printemps pour démontrer que, oui, il y avait immunité, une sorte d’incrédulité têtue et fureteuse allait aussitôt se focaliser sur la moindre hypothèse alarmante, même outrancière, ou sur les imperfections marginales : ces quelques cas d’apparente récidive du virus, par exemple, ou ces malchanceux dont la santé semble avoir été hypothéquée.

Qu’un vaccin ne soit pas efficace à 100 %, nous l’admettons volontiers. De l’immunité acquise naturellement, pourquoi avoir exigé la perfection ? Depuis quelques jours heureusement, on commence enfin à reconnaître l’immunité des guéris.

Vigilance ciblée

Avez-vous lu l’article de mon collègue Guillaume Cyr au sujet du calculateur de risques QCovid ?

Développé par l’Université Oxford à partir des données du système de santé britannique, ce logiciel estime vos probabilités de mort ou d’hospitalisation en cas d’infection à la COVID-19 selon votre âge, sexe, ethnie, poids, ennuis de santés, etc.

Ma probabilité personnelle de mourir de la COVID-19 si je la contracte est de 1 sur 46 000. Une chance sur 2800 d’être hospitalisé. Un ami sexagénaire diabétique, qui a fait ce test à ma suggestion, avait une chance sur 1000 de mourir, ce qui est déjà plus inquiétant. Une collègue de 25 ans a fait le test : une chance sur 333 333 de mourir et environ une sur 5000 d’hospitalisation.

En prévision de Noël, pourquoi ne pas demander à chaque membre de votre famille d’estimer son taux de vulnérabilité avec le test d’Oxford ? Cette évaluation vous aidera à aiguiller votre vigilance vers l’essentiel. Si l’aïeul de votre clan, par exemple, semble avoir une chance sur douze de mourir en cas d’infection à la COVID-19 et une sur deux de se «ramasser» à l’hôpital dans un sale état, ça incitera plusieurs à la prudence... même avec un verre dans le nez .