La pop nostalgique de Sophia Bel

La chanteuse et productrice montréalaise Sophia Bel proposera vendredi prochain un nouvel EP intitulé «Princess of The Dead, Vol. II», aux sonorités pop-rock éclatées, deuxième volet d'une démarche musicale tout en introspection.

Un peu plus d’un an après avoir lancé son EP « Princess of The Dead, Vol. I», un premier opus résolument accrocheur qui cumule aujourd’hui près de 600 000 écoutes sur Spotify, Sophia Bel revient avec une deuxième proposition tout aussi convaincante qui s’inscrit dans la continuité, riche d’authenticité et de remises en question.

«Si je récapitule, le volume 1 de mon EP, c’était plus le retour dans le passé, la réflexion sur soi pour un peu débloquer des traumas, raconte l’artiste. C’était vraiment relié aux blessures du passé qui m’empêchaient un peu de m’affirmer et de communiquer, principalement.»

«Dans le volume 2, c’est comme si là j’étais rendue prête à m’affirmer, à communiquer, et à essayer, poursuit-elle. Sauf que là, ça engendre de nouveaux problèmes parce que quand on apprend à s’affirmer, c’est parfois difficile à naviguer, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a de nouvelles émotions qui ressortent.»

Sur le plan des couleurs musicales, Sophia Bel admet elle-même que les influences sont nombreuses, parfois hétéroclites, comme si elles faisaient écho à ses bouleversements intérieurs. Il s’en dégage néanmoins le sentiment vif de se retrouver dans un club des années 2000, entraîné par des rythmes pop à la basse soutenue, parfois plus rock, parfois plus punk.

Nostalgie

Le trip hop, un style musical bien dansant, populaire dans les années 1990, qui pourrait être caractérisé par un mélange de jazz et de hip-hop, y a également une place de choix.

«J’ai beaucoup écouté de trip hop dans les dernières années parce que ça me ramène à l’enfance un peu, explique celle qui a produit entièrement certaines pistes de ce premier EP et coproduit les autres. Je n’écoutais pas tellement ça quand j’étais petite, mais j’entendais ça dans des publicités, des films, des émissions. Et là, en réécoutant ça à l’âge adulte, ça me rend full nostalgique.»

C’est d’ailleurs ce dernier sentiment qui, selon la chanteuse, définit le mieux sa démarche.

«Quand le monde me demande de décrire mon style musical, j’ai souvent de la misère, mais souvent je réponds que c’est de la pop nostalgique, indique Sophia Bel. Je trouve que ça l’englobe quand même bien.»

«Mais la nostalgie, ce n’est pas obligé d’être triste, précise-t-elle ensuite. Ça peut être de bons souvenirs, ou ça peut juste être le petit “feeling” que ça t’apporte de vouloir replonger et de s'ennuyer de ce moment-là. C’est comme un petit sentiment “bittersweet”.»

Le EP « Princess of The Dead, Vol. II» sera disponible à partir du 27 novembre. Sophia Bel présentera également le 2 décembre un spectacle de lancement virtuel, en direct de L’Anti Bar & Spectacles à Québec.