Le racisme sous le regard d’Isabelle Racicot

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Télé

Pour mes fils, mon silence est impossible

Isabelle Racicot aborde le racisme dans ce documentaire réalisé par Christian Lalumière. Celle que l’on connaît comme animatrice télé et radio raconte sa propre histoire et parle des questionnements qu’elle a par rapport au mouvement Black Lives Matter. Elle rencontre l’historien Frantz Voltaire, le chef de police Fady Dagher, la spécialiste Rosalie Côté-Tremblay et plusieurs autres afin de discuter de la situation actuelle au Québec et au Canada. Isabelle Racicot avoue que l’dée de ce documentaire est née en discutant avec ses enfants, son mari et ses amis.

Ce soir à 21h sur ICI Télé

Je sors

Activité

Illumi

Pour vivre un peu de magie en cette grisaille de novembre, rendez-vous au Illumi à Laval. Cavalia a réimaginé son événement pour concevoir un parcours à faire en voiture. Tout le monde est ainsi en sécurité pour apprécier la poésie lumineuse d’Illumi.

Ce soir dès 16h30 au 2805, boulevard du Souvenir à Laval – Billets disponibles au illumi.com

Je reste

Cinéma

Été 85 + Selfie

Les cinémas Beaubien, du Parc et du Musée offre maintenant une plateforme de location de film en ligne. Récemment, les films Été 85 de François Ozon et Selfie d’un collectif de réalisateurs sont offert en combo. Le premier raconte une histoire d’amitié entre un ado de 16 ans et un jeune homme de 18 ans durant un été. Le deuxième est un long-métrage composé de différents sketches reliés à un thème : la technologie numérique.

Disponible en location au cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

Web

Dans la télé de...

Catherine Trudeau est à la barre de cette nouvelle émission. La comédienne, qu’on connaît bien pour son rôle marquant de Lyne-la-pas-fine, reçois plusieurs personnalités connues, dont Guylaine Trembaly, Simon Boulerice et Marc Hervieux, sur son plateau. On en apprendre plus sur les émissions et les personnages préférés des invités. Les cinq premiers épisodes sont présentement disponibles sur tou.tv, les cinq autres suivront en février 2021.

Disponible sur ICI tou.tv Extra depuis le 19 novembre

Livre audio

Quand l’intuition trace la route

Sept ans après la sortie de sa biographie, Danièle Henkel s’y est replongée, afin d’en faire la narration pour la version audio. Ainsi, découvrez le parcours de cette grande femme d’affaires de la voix de la principale intéressée. Le livre autobiographie s’écoute comme un roman tellement la vie de Mme Henkel est fascinante.

Disponible depuis le 18 novembre

Festival

Longue vue sur le court – Soirée d’ouverture

Le festival Longue vue sur le court donnera son coup d’envoi ce soir. Un total de 11 courts-métrages seront présentés au cours de la soirée. Parmi eux, on retrouve Imelda 2 : Le notaire, le deuxième d’une trilogie de Martin Villeneuve, qui sera présenté en première montréalaise. Robert Lepage y joue le fils d’Imelda.

Ce soir dès 18h30 – Les billets sont en vente au lepointdevente.com/billets/longuevuesurlecourt

EP

Miles Back – Miles Barnes

Le rappeur montréalais Miles Barnes a fait paraître un nouvel EP inspiré par le « boom bap » du hip-hop. L’opus entièrement réalisé par le beatmaker Mr.Brock allie donc des sonorités plus old school avec des sons plus actuels. On sent bien la nostalgie également dans les paroles des quatre chansons de l’EP.

Sorti le 13 novembre

Festival image+nation

Le festival de films LGBTQ+ a commencé jeudi dernier et se poursuit jusqu’au 6 décembre. Une section dédiée aux films francophones, intitulée Focus : Francophonie, a été conçue avec entre autres le film L’Acrobate de Rodrigue Jean. Plusieurs courts métrages sont aussi de la programmation.

Disponible jusqu’au 6 décembre – Les billets sont en vente au www.image-nation.org

Chanson

Black is beautiful – Abdel New Deal

L’artiste montréalais aux origines sénégalaises Abdel New Deal a lancé une chanson en phase avec le mouvement Black Lives Matter. Un beau vidéoclip coloré qui montre des femmes et hommes noirs accompagne la composition bilingue. « Je ne sais pas pourquoi tant de haine. Apprenons à vivre comme des frères », lance-t-il en français.

Disponible sur la chaîne YouTube d’Abdel New Deal