Dix ans de BD chez Pow Pow

La maison d’édition Pow Pow célèbre ce mois-ci son dixième anniversaire. Retour sur ses débuts et sur l’évolution de la BD au Québec avec son fondateur Luc Bossé.

«C’était presque un accident», a lancé Luc Bossé, à propos de ce qui a mené à la création de cette maison d’édition montréalaise spécialisée dans la bande dessinée.

PHOTO COURTOISIE

«J’ai travaillé dix ans dans le monde de la pub, et dans la dernière année, je commençais à être un peu tanné. C’est ensuite que je me suis lancé dans le démarrage d’une maison d’édition, mais c’était surtout dans l’optique de faire de la bande dessinée un peu plus à temps plein. Finalement, c’est devenu de plus en plus concret, j’ai approché quelques auteurs, je me suis laissé prendre à mon propre jeu en fait. Et je pense que je suis un gars de gang de nature, ça s’est fait au final assez naturellement», a raconté le fondateur de Pow Pow.

PHOTO COURTOISIE

Fondée en novembre 2010, la maison d’édition ne publiera cette année-là que deux livres, mais sa notoriété ne fera que grandir avec les années jusqu’à rassembler, dix ans plus tard, plus d’une vingtaine de bédéistes, ce qui est fait une référence importante dans le milieu de la bande dessinée québécoise. Son ascension accompagnera d’ailleurs la popularité toujours grandissante qu’a connue le neuvième art au Québec.

PHOTO COURTOISIE

«C’est clair qu’il y a plus de popularité qu’avant, a indiqué le fondateur, toujours à la tête des Éditions Pow Pow. Je ne peux pas parler des chiffres et des statistiques d’avant 2010, mais il y a une chose qui est vraiment parlante, c’est le nombre d’auteurs qui augmente tout le temps, le nombre de manuscrits que je reçois, le nombre de jeunes qui s’y intéressent.»

BD à 10 $

«La mentalité par rapport à la bande dessinée a changé aussi, je l’ai vu en dix ans, a-t-il ajouté. Avant, j’étais confronté à des stéréotypes, des préjugés un peu négatifs par rapport à la bande dessinée, selon lesquels c’est seulement pour les enfants par exemple, mais ça a changé. Il y en a encore, mais de moins en moins, donc les gens sont moins gênés de dire qu’ils lisent de la bande dessinée.»

PHOTO COURTOISIE

Pour l’occasion, Pow Pow offre actuellement dix bandes dessinées, chacune au coût de 10 $, représentant l’évolution et la diversité des livres publiés au sein de la maison d’édition. La promotion prendra fin le 31 mai, ou jusqu’à l’écoulement complet des livres sélectionnés. Les bandes dessinées sont disponibles en librairie ou en ligne via editionspowpow.com.

PHOTO COURTOISIE

«L’idée, c’est de donner un bon échantillon de ce que Pow Pow offre parce qu’ils sont tellement variés les dix livres choisis, a expliqué Luc Bossé. C’est le temps de prendre une chance.»