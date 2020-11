Un «Solidaribus» pour transporter les personnes itinérantes

Un autobus multicolore surnommé le «Solidaribus» va sillonner les rues du grand centre-ville de Montréal dès le 30 novembre, pour transporter les personnes itinérantes vers les refuges et autres ressources.

La Société de transport de Montréal (STM) a offert l’autobus à la Mission Old Brewery. Le véhicule sera en service quotidiennement entre 16h et 10h le lendemain. Un intervenant de la Mission sera aussi à bord.

Le bus s’arrêtera, entre autres, à certaines stations de métro et aux endroits fréquentés par les personnes itinérantes, a indiqué James Hughes, président et chef de direction de la Mission Old Brewery.

Elsa Iskander / 24 H James Hughes, président et chef de direction de la Mission Old Brewery, salue le don d’un autobus par la Société de transport de Montréal à l’organisme afin de pouvoir transporter des personnes itinérantes vers les refuges cet hiver. Photo prise durant une conférence de presse à la station de métro Place-des-Arts, le 24 novembre 2020.

Il permettra de transporter plus de personnes que la plus petite navette de la Mission déjà en opération depuis quelques années, et qui restera active. La distanciation sociale sera aussi facilitée.

«Chaque hiver, notre service de navette est au cœur des mesures hivernales de Montréal. Cette année, avec les défis posés par la pandémie et le nombre croissant de personnes ayant besoin de nos services d'urgence, nous n'aurions pas pu y arriver sans la générosité de nos partenaires à la STM», a fait valoir M. Hughes.

ELSA ISKANDER/24 HEURES/AGENCE QMI La mairesse de Montréal Valérie Plante répond à des questions lors d'une mêlée de presse, le 24 novembre 2020, proche de la station de métro Place-des-Arts. En arrière, on peut voir le "solidaribus" qui a été fourni à la Mission Old Brewery par la Société de transport de Montréal pour transporter les personnes itinérantes vers les refuges cet hiver. Il sera en fonction dès le 30 novembre 2020. ELSA ISKANDER/24 HEURES/AGENCE QMI

Pour l’instant ce grand véhicule suffit, de l’avis de M. Hughes, et la STM ne prévoit pas en ajouter pour le moment. «Avec ce bus, avec notre navette, et les autres navettes qui vont rouler une dans l’est et une dans l’ouest, je pense qu’on est, au moins pour le début de l’hiver, bien équipés. S’il faut s’ajuster on va faire les ajustements nécessaires», a opiné M. Hughes.

Par ailleurs, une nouvelle équipe mixte qui regroupe des intervenants de la STM, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Société de développement social (SDS) est en activité depuis lundi dernier. «Composée d’un policier, d’un inspecteur et d’un intervenant social de la SDS, la patrouille circulera selon les besoins avec un véhicule identifié aux couleurs de l’Équipe métro d’intervention et de concertation», indique la STM.