L’histoire derrière les objets perdus de la STM

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur :

Documentaire : Prière pour une mitaine perdue

Présenté dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le film «Prière pour une mitaine perdue», de Jean-François Lesage, retrace l’histoire de quelques objets retrouvés au bureau des objets perdus de la STM à travers leur détenteur parfois réjoui, parfois déçu. Par le biais de différentes rencontres, le cinéaste explore avec un regard très humain et sensible ce qu’il y a d’universel dans la perte d’un être cher ou d’un objet plein d’histoire. Les RIDM se poursuivront en ligne jusqu’au 2 décembre.

Disponible jusqu’à minuit via ridm.ca

Je reste :

Cours

Usages de l’énergie et origine du changement climatique

L’UPop Montréal, un organisme s’inspirant des universités populaires européennes, présentera ce soir une première séance d’une série de cours portant sur le climat. La présentation de ce soir décortiquera notamment les concepts scientifiques clés du réchauffement climatique. Le cours sera donné par Julien Toussaint, un ingénieur et consultant en énergie sur les enjeux de réduction de l'empreinte carbone et membre des Shifters de Montréal, un groupe de réflexion cherchant à décarboner l’économie.

Ce soir à 19h via la page Facebook de l’événement

Livre

L’effondrement de l’empire humain

Alors que la crise climatique représente un enjeu de plus en plus préoccupant pour le monde d’aujourd’hui, et ce, sans que les puissances publiques parviennent à mettre en place des solutions à la hauteur du sérieux qu’elle exige, le livre « L’effondrement de l’empire humain» rassemble, sous forme de quelques entretiens, les propositions d’auteurs, de professeurs et de scientifiques qui soutiennent qu’un effondrement des sociétés telles que nous les connaissons devient hautement envisageable. Bien que la proposition puisse sembler lourde, l’ouvrage n’en devient pas désespérant et porte plutôt à réfléchir sur la façon de se comporter aujourd’hui dans un contexte où le monde que nous connaissons risque de traverser de grands bouleversements.

En librairie depuis le 21 septembre

Balado

Pourquoi Marie?

Animé par le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, le balado «Pourquoi Marie?» revient sur la carrière de Marie Carmen, une des chanteuses les plus populaires de l'histoire du Québec et véritable icône des années 1990, et cherche à comprendre pourquoi elle a ensuite quitté la scène pendant vingt ans au début des années 2000. La chanteuse y accorde une première entrevue en dix ans à travers ce balado de quatre épisodes.

Disponible sur QUB radio dès aujourd’hui

Album

We Are Sunshine - The Blaze Velluto Collection

Le groupe de Québec The Blaze Velluto Collection propose ici son deuxième album en carrière intitulé « We Are Sunshine». La formation y propose dix titres aux sonorités pop rock très colorées. Le groupe décrit lui-même sa musique comme du "rock pain brun mixé avec Walt Disney".

Disponible depuis le 13 novembre

Roman

Les trouées

L’auteure Chantal Nadeau propose ici un nouveau roman qu’elle a écrit comme une autofiction et à travers lequel elle explore certaines zones obscures, certains thèmes moins confortables, comme notamment les queers, les féministes, les «autres». Chantal Nadeau est professeure titulaire au département de Gender and Women’s Studies à l’Université d'Illinois.

En libraire depuis le 24 novembre

Essai

Pourquoi la loi 101 est un échec

Le chroniqueur et physicien de formation Frédéric Lacroix propose avec « Pourquoi la loi 101 est un échec» un essai à travers lequel il cherche à comprendre, à l’aide de chiffres et de données statistiques, pourquoi le français recule au Québec, et plus particulièrement sur l’île de Montréal et dans ses couronnes. L’auteur s’intéresse à la question linguistique depuis plus de vingt-cinq ans.

En librairie depuis le 14 octobre