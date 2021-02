Mars 2021: voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S

Partager







Microsoft a présenté mardi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement en mars sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Après un mois de février riche en jeux de qualité, Xbox revient toutefois en mars avec une proposition un peu plus obscure, qui ne risque pas de passer à l'histoire.

Voici les jeux que les abonnés Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement à partir du 1er mars:

Warface: Breakout (Xbox One) – 1 er au 31 mars

Vicious Attack Llama Apocalypse (Xbox One) – 16 mars au 15 avril

Metal Slug 3 (Xbox 360) – 1 er au 15 mars

Port Royale 3 (Xbox 360) – 16 au 31 mars

