Les étudiants d’Oxford votent pour la suppression du boeuf et de l'agneau à la cafétéria

L’association étudiante de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a voté en grande majorité pour l’interdiction du bœuf et de l’agneau dans les cafétérias du campus, a rapporté le Daily News.

Afin de limiter les impacts de la production de viande sur l’environnement, l’association étudiante, représentant 22 000 étudiants, a tenu ce vote symbolique la semaine dernière.

En effet, l’imposition d’une telle mesure doit se faire par la direction et l’administration des différents collèges qui composent le campus d’Oxford, non pas par l'association étudiante.

«L’interdiction du boeuf et de l’agneau dans les événements et cafétérias du collège est réalisable et efficace pour aider l’université à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2030», peut-on lire dans la motion adoptée aux deux tiers par les étudiants.

Cette décision a déjà été adoptée par l’Université de Cambridge, située dans le même pays, encore selon le Daily News. L'établissement scolaire a remplacé la viande par des produits à base de plantes, ce qui a mené à une réduction de 33% des émissions de carbone par kilogramme de nourriture acheté par l'université.

Selon plusieurs études menées au courant des dernières années, dibt Options for keeping the food system within environmental limits, publiée dans la revue Nature, la réduction de la consommation de viande est un élément essentiel pour lutter contre les réchauffements climatiques. Si les habitudes ne sont pas changées, les impacts environnementaux du système alimentaire pourraient augmenter de 50 à 90% d'ici 2050 en l'absence de changements technologiques et de mesures d'atténuation.