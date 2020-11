Les femmes étaient majoritaires au début du rap québ

À la naissance du hip-hop au Québec, les filles étaient pas mal plus nombreuses que les gars. Le journaliste Félix B. Desfossés lève le voile sur ce pan méconnu de notre histoire musicale dans son nouveau livre retraçant les racines du rap au Québec.

Oubliez ce qu’on vous a raconté dans les émissions de feu Musimax, ou ailleurs : Lucien Francoeur n’a rien inventé avec Le rap à Billy, idem pour RBO avec son Ça rend rap. Il y avait du rap au Québec avant eux. Pour la plupart, les premiers vrais rappeurs du Québec n’étaient d'ailleurs pas blancs et francophones.

Et quelle place occupaient les femmes? À cette époque, elles étaient les reines du hip-hop.

« Les MC femmes étaient les pionnières, elles étaient massivement en majorité », résume Félix B. Desfossés. Journaliste de profession, le mélomane de Rouyn-Noranda fera bientôt paraître le premier tome de sa série Les racines du hip-hop au Québec. Un ouvrage qui nous fait remonter jusqu’aux premiers balbutiements du rap à Montréal en 1978.

Courtoisie

Dans ce temps-là, les enregistrements étaient surtout partagés sur cassette. Certains ont quand même fait paraître des vinyles. Le premier disque de rap québécois serait celui de Freaky D, une Montréalaise à la peau noire qui posait sa voix sur du rock. Sur du Jimmy Hendrix, par exemple.

« En 1986, selon toutes vraisemblances, Freaky D a lancé un simple 12’’. Il y avait donc juste deux chansons. Par le fait même, ce serait le premier enregistrement hip-hop montréalais à avoir été commercialisé. »

Le Classy Crew, formé de Wavy Wanda et Baby Blue, a aussi fait beaucoup de bruit dans le Montréal des années 1980. Une vidéo d’elles subsiste sur YouTube.

« Wavy Wanda, Baby Blue et Blondie B, avec sa partner Teady Bear, on sait qu’elles étaient là minimalement dès 1983. Elles étaient actives toutes les quatre, ça, c’est sûr. »

« Autour d’elles, il y en avait d’autres dont on commence à entendre parler. Lady Coffee, notamment. [...] Elle était apparemment imbattable dans les battles. Même les MC masculins ne voulaient pas se pogner dans un battle contre elle parce qu’elle pouvait te détruire, littéralement. »

Sur les traces de Blondie B

Les recherches de Félix l’ont mené jusqu’en Floride, là où réside aujourd’hui Ludmila Zelkine, celle qu’on appelait autrefois Blondie B. Originaire de Montréal, cette rappeuse polyglotte impressionnait tout le monde à l’époque avec ses paroles en français, en anglais, en espagnol et en russe.

« Je faisais du rap pour l’amour du rythme parce que mon père est musicien. [...] J’étais une blanche dans un milieu où je me sentais comme une imposteure», nous confie Ludmila.

« Les paroles qu’on écrivait étaient plutôt académiques. On n’avait pas une douleur à exprimer. Nos messages c’était genre ‘’étudie et c’est comme ça que tu vas y arriver’’ ou ‘’soyez bon avec votre prochain’’. C’était quand même plus gentil. On n’avait pas un truc à gueuler quand, au départ, on venait de l’école privée. »

Courtoisie / Alexandre Zelkine Blondie B a grandi auprès d'un père musicien qui a su lui inculquer sa passion du rythme.

Journaliste pour Radio-Canada International le jour, Ludmila partageait son temps entre les bars un peu rough et la salle de rédaction d'où elle écrivait les bulletins de nouvelles pour la radio sur ondes courtes. Éventuellement, elle s’est réorientée vers une carrière en tourisme et elle a été embauchée sur un bateau de croisière.

« Je me suis un peu éloignée du milieu [du rap] parce qu’à Montréal, c’était beaucoup mélangé avec les gangs. La cocaïne à l’époque, c’était très important. Là, ça devenait chaud. C’est pour ça en fait que je suis partie. »

Presque introuvable, la musique de ces pionnières n’a pas survécu à l’épreuve du temps.

Félix B. Desfossés avance toutefois qu’un projet de restauration serait en cours. Michael Williams, ancien animateur de radio à CKGM et VJ à MuchMusic, détiendrait de nombreuses bandes originales. Il travaillerait à les dépoussiérer en vue de les partager au plus grand nombre.

Les racines du hip-hop au Québec - Tome 1

▶ En librairie le 1er décembre 2020