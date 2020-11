Les galeries d’art restent ouvertes en zone rouge

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

Arts visuels – Écho

On doit encore patienter avant de retourner au musée, mais les galeries privées n’ont jamais fermé. Après tout, il s’agit là d’espaces transactionnels. Autant en profiter pour étancher notre soif de bel art actuel avec cette expo collective qui nous permet notamment de découvrir les sculptures de papier d’Étienne Lafrance, de délicates œuvres qui rappellent l’origami.

Jusqu’au 19 décembre chez Art Mûr (5826 Rue St-Hubert)

Capture d’écran Facebook / Art Mûr

Je reste

EP

Voisinage – Nic Boulay

D’une inventivité redoutable, le multi-instrumentiste et beatmaker Nic Boulay met le jazz à sa main sur ce maxi feutré. Caro Dupont, chanteuse soul exemplaire et proche collaboratrice de KNLO, prête d’ailleurs sa voix à l’une des pistes. À écouter si, comme moi, vous adorez BadBadNotGood.

Sorti le 20 novembre

Album

Chansons hivernales – Pierre Lapointe

Pierre Lapointe est apparemment incapable de pondre du mauvais stock. Réconfortant au possible, mais sans jamais verser dans les reprises ou les cantiques, ce disque a tout d’un futur classique saisonnier.

Sorti le 20 novembre

BD

Temps libres – Mélanie Leclerc

Autrice et illustratrice tout à la fois, Mélanie Leclerc s’interroge sur les rêves qui nous filent entre les doigts avec ce second livre récemment paru chez Mécanique générale. Un hommage, en quelque sorte, aux artistes qui jonglent entre leur job alimentaire et la création, leur vraie vocation.

Sorti le 24 novembre

Arts visuels

La foire d’art actuel de Québec

Déployé exclusivement en ligne en raison de la pandémie, cet événement phare du calendrier culturel est vraiment devenu immanquable pour les collectionneurs de tous les budgets. À découvrir : le monde sci-fi de Rajni Perera, le romantisme psychédélique de Kaël Mercader et les fragments de gratte-ciel de Dany Massicotte, notamment.

Jusqu’au 6 décembre via 2020.foireartactuel.ca

Courtoisie de l'artiste Courtoisie FAAQ Courtoisie FAAQ Courtoisie de l'artiste Courtoisie FAAQ Courtoisie FAAQ

Balado

French connection : Marseilles, Montréal, New York

À ne surtout pas confondre avec la marque de prêt-à-porter unisexe, cette nouvelle série réalisée Cédric Chabuel nous replonge à l’époque où Montréal était la plaque tournante de la cocaïne. Une histoire qui ne s’invente pas.

Disponible dès aujourd’hui sur OhDio

Courtoisie OhDio

Série web

Points d’ancrage

La Corporation d’animation des places publiques (CAPP) investit le Bain Morgan et l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus pour une série de capsule musicales très photogéniques. En vedette : Ariane Zita, Defoy, Cléo Beauchamp-Paquette et Louis Valiquette.

En ligne depuis le 3 novembre sur la chaîne Youtube du CAPP

Courtoisie / Patrick Maltais Verrette

Album

Grignotines de luxe – FouKi

Titré à la gloire des late night snack qu’on avait l’habitude d’engloutir jadis à la sortie des bars, cet EP initialement paru en octobre s’est transformé en long-jeu. FouKi ose même s’aventurer en terrain politique sur «PCU», une pièce qui tranche vraiment avec son ton habituel.

Sorti le 20 novembre

Film

Errance sans retour

Exploré par le photographe indépendant Renaud Philippe, le camp de Kutupalong au Bangladesh abrite un million âmes sur 13 kilomètres carrés. Les réalisateurs Olivier Higgins et Mélanie Carrier ont filmé ce voyage auprès des Rohingyas, une minorité musulmanes persécutée au Myanmar.

À voir du 26 novembre au 2 décembre via ridm.ca