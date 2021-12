13 modèles de sous-vêtements les plus confortables à se procurer dès maintenant

Partager







Quand vient le temps de choisir des sous-vêtements on recherche le confort, surtout depuis qu'on passe plus de temps à la maison que jamais!

Parce que, on s’entend, peu de choses sont aussi désagréables qu’une armature de soutien-gorge qui rentre dans la peau, ou encore un élastique de culotte qui laisse des marques.

Il faut donc se tourner vers des tissus et matériaux doux qui nous feront oublier le fait qu’on porte des sous-vêtements!

En voici 13 marques et modèles avec lesquels vous ne pouvez vous tromper.

Faits de bambou, ces sous-vêtements de Hoaka Apparel, la marque d’Elisabeth Rioux, sont mignons comme tout! On sait que la femme d’affaires a de l’expérience à ce niveau puisqu’elle a déjà eu une compagnie de sous-vêtements, Bamboo Underwear, par le passé.

Top triangle de Hoaka Apparel, 32$ US en ligne

La marque de sous-vêtements de American Eagle est connue pour ses sous-vêtements doux comme tout, ainsi que sa grande sélection de différents modèles.

Brassière sans armature Real Sunnie de Aerie, en rabais à 33$ en ligne

Cette marque est populaire depuis longtemps pour une raison! Ses sous-vêtements sont durables et, très important, confortables.

Brassière nouvelle vague confort ultraléger de Wonderbra, 52$ en ligne

Cette boutique propose une foule d’items, dont des sous-vêtements, et chacune pourra trouver ce qui lui plait. On aime particulièrement le modèle «seamless» qui est un peu traille haute et sans coutures.

Culotte Seamless de La vie en rose, 12$ en ligne

Un classique! Ces sous-vêtements qui se vendent en paquet sont faits de coton pour un confort ultime. Les culottes sont simples, mais efficaces!

Paquet de 10 culottes Fruit of the Loom, 24$ chez Amazon

Cette marque québécoise et éco responsable propose des sous-vêtements durables et très confortables! Vous aurez l’impression de ne rien porter et, bonus, la bralette peut faire un très mignon crop top!

Bralette sans coutures de Rachel, en rabais à 23$

Les sportives connaissent probablement déjà la marque! Ces sous-vêtements se prêtent autant à l'entraînement que dans la vie de tous les jours.

Ensemble de 3 culottes Pure Stetch, 30$ chez Altitude Sport

Le confort est possible même lorsqu’on porte une magnifique culotte de dentelle, la preuve est avec cette marque!

Culotte garçconne en dentelle de Natori, 41$ chez La Baie

Légère comme tout, cette culotte saura faire le bonheur de toutes celles qui cherchent du confort sans compromis.

Culotte taille haute en microfibre de Miiyu, 7$ chez Simons

10. POP Underwear

Fondée par les BFFs Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre, cette compagnie propose des sous-vêtements toujours confortables, que vous préfériez un look classique ou encore un design amusant.

Culotte tanga classique de POP Underwear, 19$ en ligne

11. Calvin Klein

Un grand classique! Ces sous-vêtements sont tendance pour une raison, ils sont aussi confortables que mignons.

Trio de culottes dans coutures de Calvin Klein, 48$ chez La Baie

La marque québécoise propose des morceaux de lingeries magnifiques, mais on craque pour leur culotte confo de base.

Culotte Tanga échancrée de Blush, 15$ en ligne

Cette entreprise Montréalaise propose des morceaux confortables et durables. On a un faible pour la mini-collection en collaboration avec Claudie Mercier et Alex-Anne Aubé-Kubel.

Bralette sans coutures olive de Siella, 40$ en ligne

