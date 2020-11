Pas de vaccins avant début 2021 au Canada: qu'en est-il ailleurs dans le monde

Dans les premiers mois de 2021: c’est sans plus de précisions que Justin Trudeau a annoncé mardi que le Canada ne sera pas parmi les premiers pays à recevoir des vaccins contre la COVID-19.

Pour expliquer ce délai de réception des premières doses, le premier ministre a rappelé que le Canada n’a pas la capacité domestique de produire massivement des vaccins depuis des décennies.

« D’autres pays qui en ont, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne [...] vont évidemment prioriser l’accès à leurs vaccins à leurs citoyens d’abord », a-t-il fait valoir en conférence de presse, mardi, devant sa résidence de Rideau Cottage.

Mais justement, qu’en est-il de la situation dans les pays ailleurs dans le monde ? Quels sont les plans de vaccination et quand ceux-ci seront-ils mis en application ? Voici un rapide tour d’horizon.

États-Unis

Chez nos voisins du Sud, alors que les taux de contaminations continuent de progresser, les autorités espèrent commencer les vaccinations mi-décembre.

Des responsables américains ont assuré mardi que l’immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech est prête. 6,4 millions de doses devraient être distribuées dès que l’Agence des médicaments (FDA) donnera son feu vert, ce qui pourrait arriver dans moins de trois semaines.

Le gouvernement fédéral prévoit de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis entre 25 à 30 millions par mois.

Allemagne

L’Allemagne sera un des premiers pays européens à lancer une campagne de vaccination. Cette dernière pourrait commencer aussitôt l'autorisation de l’Agence européenne du médicament reçue. Les autorités allemandes espèrent recevoir le feu vert pour la mi-décembre.

Rappelons que BioNTech, qui a collaboré au développement d’un vaccin avec le groupe pharmaceutique américain Pfizer, est une compagnie allemande.

France

Les premières doses de vaccin en France devraient être proposées aux « plus fragiles », sans être obligatoires, dès la fin décembre ou le début janvier, a indiqué mardi Emmanuel Macron.

Le président français a souligné que les premiers « pourraient être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes » et que suivrait « une campagne de vaccination massive ».

Espagne

L’Espagne a annoncé qu’elle entamerait en janvier une campagne de vaccination, donnant la priorité aux personnes âgées vivant dans les maisons de retraite, qui ont été très touchées par la pandémie, ainsi qu'au personnel de ces résidences.

Le pays disposera de suffisamment de doses en 2021 pour vacciner l’ensemble de ses 47 millions d’habitants, a affirmé mardi le ministre de la Santé espagnol.

Italie

En Italie, où la pandémie a fait plus de 48 000 morts, il a été annoncé samedi qu’une « campagne de vaccination sans précédent » débutera à la fin du mois de janvier, en commençant par les catégories de la population les plus exposées au virus.

Autriche

L'Autriche, qui est actuellement confinée, entamera en janvier une campagne de vaccination en commençant par le personnel de maisons de retraite et les pensionnaires de plus de 65 ans, les personnes à risque et les professionnels de santé.

Le reste de la population pourra se faire vacciner à partir du deuxième trimestre de 2021, selon le gouvernement.

Australie

Alors qu’une campagne de vaccination devrait débuter autour du mois mars sur le pays-continent, l'Australie s'apprête à imposer des conditions d'entrée plus strictes aux voyageurs internationaux.

Le PDG de la compagnie aérienne australienne Qantas, Alan Joyce, va rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour tous les passagers de ses vols internationaux.

Le ministre de la Santé australien Greg Hunt a déclaré mardi que l’Australie, qui a fermé ses frontières en mars dernier, exigerait probablement des personnes souhaitant entrer sur son territoire qu’elles aient au préalable été vaccinées.

Inde

Le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan, avait assuré la semaine dernière à India Today TV qu’il s’attendait à ce qu’entre 250 et 300 millions d’Indiens soient vaccinés d’ici septembre prochain.

L’Inde aura la priorité pour la distribution du futur vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford, a assuré le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, le Serum Institute of India (SII).

Les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne, comme les policiers, seront les premiers à se faire vacciner, tout comme les personnes âgées de plus de 65 ans.

