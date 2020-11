Village gai : on ne sait toujours pas ce qui remplacera les boules

On ne sait toujours pas ce qui remplacera les iconiques boules multicolores qui étaient suspendues au-dessus de la rue Sainte-Catherine dans le quartier gai de Montréal depuis 2011.

Une oeuvre composée de plusieurs petits cônes regroupés dans des formes évoquant des nuages avait été sélectionnée, mais le projet ne pourra pas aller de l'avant.

La Société de développement commercial (SDC) du Village a confirmé au «24 Heures» que le budget du projet artistique a été coupé de moitié en raison de la pandémie, faisant en sorte que l'installation «La Tête dans les Nuages», du Collectif Escargo et WXY Studio, ne verra pas le jour.

«Il s'avérait impossible dans le contexte de pandémie de générer des revenus de 3 millions $ à court terme pour financer le projet », mentionne son directeur général, Yannick Brouillette.

Déjà 200 000 $ avaient été investis par la SDC du Village pour une série de tests de conception et de sécurité de la canopée en lien avec l'oeuvre, qui devait remplacer 18 nuances de gai de l’architecte Claude Cormier.

La SDC du Village a donc lancé un appel d'offres lundi pour des services professionnels en design afin de concevoir une nouvelle installation pour mettre en valeur et animer les rues Sainte-Catherine Est et Atateken au cœur du Village de Montréal. La nouvelle installation devrait être érigée dès le printemps prochain et sera présente toute l'année contrairement aux boules surplombant la rue Sainte-Catherine Est qui étaient retirées l’hiver.