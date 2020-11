10 sujets différents de la COVID-19 à discuter à Noël

Depuis le mois de mars, la COVID-19 fait les manchettes sans relâche et occupe la majorité des conversations avec nos proches. Mais de quoi étaient animées les discussions avant l'arrivée du virus et du confinement?

À l’approche des deux rassemblements autorisés pour le temps des Fêtes, voici 10 suggestions de sujets d’actualité - certains plus lourds et d'autres beaucoup plus légers - pour occuper vos soirées sans prononcer les mots «COVID-19» et «confinement».

Parce que les soupers de Noël ne sont pas complets sans au moins deux ou trois sujets controversés...

1. Les élections américaines

AFP

L’élection du candidat démocrate Joe Biden est un sujet intarissable. L'actuel président des États-Unis, Donald Trump, devra d’ailleurs lui céder sa place le 20 janvier prochain. Les prochains mois ne seront pas de tout repos pour Joe Biden, qui prépare déjà un plan ambitieux en prévision de son investiture. Un sujet de conversation idéal pour les familles qui aiment la politique, mais qui veulent s'abstenir un moment de penser à François Legault ou au Dr Horacio Arruda.

2. Le mouvement Black Lives Matter

AFP

Les manifestations du mouvement «Black Lives Matter» sont également des points marquants de l'actualité en 2020. Celui-ci a pris de l'ampleur après la mort de George Floyd, un Américain noir asphyxié sous le genou d’un policier blanc à Minneapolis à la fin du mois de mai Des milliers de Québécois ont d'ailleurs manifesté dans les rues de Montréal, de Québec et de Sherbrooke afin de sensibiliser les politiciens à l'urgence d'agir face au racisme. Un sujet délicat, mais important.

3. District 31

Photo : Karl Jessy photographe

Afin de rejoindre un éventail d’invités plus large, la populaire émission de télévision écrite par Luc Dionne demeure un choix sécuritaire. Le dernier épisode sera diffusé le 17 décembre, juste assez près des Fêtes pour discuter de l'intrigue finale. Arrangez-vous pour que tous les convives soient à jour sur l'émission : il ne faudrait pas brûler un punch entre deux coupes de champagne...

4. Occupation Double et le vernis de Jay du Temple

Photo : Sacha Bourque

De la tricherie d’Éloïse au couple gagnant de l’édition Chez Nous d'Occupation Double, les discussions concernant cette émission incontournable de l’automne ne manquent pas. L'animateur Jay du Temple a également fait réagir en apparaissant sur la couverture du numéro de décembre du Elle Québec. Certains se sont demandés s’il ne faisait pas de la réappropriation queer en posant avec du vernis à ongles et une robe. Pour mettre de l'ambiance, demandez à l'homme le plus vieux de la pièce ce qu'il en pense.

5. La vague d’allégations d’inconduite et d’agression sexuelles

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Une vague de dénonciations de harcèlement et d’agressions sexuelles a secoué le monde arstique québécois cet été. Plusieurs personnalités comme l’animatrice Maripier Morin, le chanteur Bernard Adamus ou l'humoriste Julien Lacroix ont notamment été dénoncés. Ils ont ensuite annoncé un après l'autre qu’ils mettaient leur carrière sur pause après avoir été accusés sur les réseaux sociaux. Avertissement : le sujet reste particulièrement délicat à aborder, puisqu'on ne sait jamais totalement ce à travers quoi les personnes qui nous accompagnent ont pu passer...

6. La coupe Stanley

Photo d’archives

Une accroche facile : le Canadien de Montréal, encore et toujours. Les vrais fans s'ennuient sûrement de ne pas pouvoir les observer du haut des gradins, mais ils ont quand même été nombreux à suivre la saison, qui s'est soldée par la victoire du Lightning de Tampa Bay lors de la finale de la coupe Stanley. Est-ce que l'année prochaine sera la bonne pour le CH? Étonnamment, on trouve toujours quelqu'un pour répondre oui à cette question.

7. Les cerfs de Longueuil

Photo Ben Pelosse

La saga des cerfs du parc Michel-Chartrand a fait couler beaucoup d’encre à la fin du mois de novembre. La Ville de Longueuil devait abattre 15 cerfs afin de protéger l'écosystème du parc. De nombreuses voix, dont celle de l’avocate Anne-France Goldwater, se sont portées à leur défense. La mairesse de la Ville, Sylvie Parent, a finalement fait volte-face en annonçant que les cerfs seront finalement déplacés. Plusieurs questionnent également l'ampleur des mobilisations entourant ces cerfs alors que de nombreux animaux sont mangés à tous les jours. À méditer devant un morceau de dinde.

8. Playstation-5 ou Xbox Series X/S?

AFP

Vous penchez davantage pour Halo ou God of War? Des heures de plaisir à débattre entre amateurs de jeux vidéos sur la meilleure console entre la nouvelle Playstation-5 ou la Xbox Series X/S. Lors du lancement de la PS5 le 12 novembre dernier, des joueurs n’étaient même pas parvenus à commander l'objet. De son côté, Microsoft a mentionné que le lancement de la Xbox Series X/S avait été le plus grand lancement de console de l’histoire de l’entreprise américaine. Il faut dire que tout le monde est pris chez soi...

9. La qualité du français

Sébastien St-Jean /Agence QMI

La situation du français à Montréal fait beaucoup réagir ces derniers temps. Plusieurs questions demeurent à ce sujet et chacun a son opinion bien tranché. Par exemple, est-ce que le français est vraiment en recul au centre-ville? Faut-il s’inquiéter de l'avenir de la langue? Les jeunes sont-ils au cœur du problème? Les adeptes de jeux pourront en même temps tenter un défi : passer le réveillon sans utiliser d'anglicismes. Bonne chance!

10. Les pistes pandémie ou le REV

Joël Lemay / Agence QMI

Même si les convives ne sont pas tous de Montréal, les pistes cyclables protégées installées temporairement sur des artères de la ville ont suscité leur lot de critiques. Certains ont dénoncé le côté improvisé de l'implantation rapide de ces pistes. Pour poursuivre sur le sujet de la mobilité, le Réseau express vélo (REV), qui a notamment fait beaucoup jaser sur les rues Saint-Denis et de Bellechasse, peut également être abordé. Préparez-vous quand même à quelques affrontements idéologiques entre adeptes du cyclisme et mordus du volant...