15 bougies hivernales pour se mettre dans l'ambiance des fêtes

Le sapin, la cannelle, le chocolat chaud, la menthe poivrée... ces odeurs qu’on associe au temps des Fêtes sont tellement nostalgiques!

Noël est synonyme de parfums sucrés comme la canneberge et les biscuits, puisque c’est ce qu’on cuisine beaucoup durant cette période.

Mais le sapin est sans contredit l’odeur qui prédomine! Elle rappelle les soirées passées à déballer des cadeaux en famille. Pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, on a déniché quelques bougies qui sentent le rêve. Les voici.

15 bougies qui sentent Noël:

Son parfum nous plonge à travers l’immensité des cèdres et pins centenaires de nos forêts canadiennes. On aura l'impression de faire une balade en forêt ou encore de se magasiner un sapin de Noël à tout instant!

Cette belle bougie crée une ambiance festive avec ses parfums de sucre, crème et cannelle.

Cette chandelle aux effluves d’agrume vous permettra de vous créer un moment juste pour vous.

Cette chandelle possède un parfum de prune au sucre, avec une touche de sirop d’érable. Que demander de mieux?

Le nom le dit, vous aurez l’impression que des biscuits au sucre sont dans le four lorsque cette chandelle brûlera.

Ces trois chandelles sont offertes dans un verre rouge, vert et blanc et dans des parfums de baumier, d'ambre chaud et de vanille. Miam!

Laissez-vous transporter par des notes de pin, de bois de santal et de sapin baumier qui vous rappelleront une promenade ensoleillée sur un chemin de campagne.

Cette jolie chandelle au parfum de sapin fraîchement décorée sera parfaite si vous n’avez pas assez de place pour un véritable sapin chez vous.

Cette bougie parfumée qui ne contient aucun produit chimique sent le sapin et la bergamote pour un parfum unique et réconfortant.

Dans son beau pot de style apothicaire, cette bougie verte possède un parfum boisé de sapin, cèdre et genévrier.

Cette bougie s’inspire des promenades hivernales avec une tasse de cidre épicé avec cannelle et cassonade pour réchauffer les mains et les cœurs.

Cette bougie célèbre les nuits enneigées bordées d'étoiles filantes grâce à son parfum d'écorces de cèdre et de subtiles notes d'épices. Boisé et réconfortant.

Ce classique du temps des Fêtes mélange des notes de mandarine, pomme grenade, orange, vanille et cannelle.

Cette édition limitée de Noël crée une ambiance magique avec son parfum d'orange et de chocolat. Miam!

Le parfum de cette chandelle évoque la tranquillité avec ses notes d’agrumes, cardamome et poivre.

