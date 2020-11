2 millions d'Américains prennent l'avion: l'Action de grâce va-t-elle faire exploser le nombre de cas de COVID-19?

Quelque deux millions d’Américains ont ignoré les mises en garde des autorités sanitaires et ont pris l'avion le 24 ou le 25 novembre pour rejoindre des proches à l'occasion de la fête de la «Thanksgiving».

• À lire aussi: Donald Trump gracie la dinde « Maïs » pour l'Action de grâce

L'Action de grâce pourrait ainsi provoquer une explosion du nombre de cas de COVID-19 et engendrer une série d'événements de super-propagation à travers les États-Unis, prévient l’analyste médical de CNN, le Dr. Jonathan Reiner.

L’agence fédérale de contrôle et de prévention des maladies, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), avait pourtant invité les Américains à célébrer à la maison, dans leur bulle familiale, «en ces temps où les cas augmentent rapidement aux États-Unis»

AFP

Deux fois moins de déplacements

Malgré tous ces déplacements, le message des autorités semble avoir résonné auprès de nombreux Américains. Il y aurait effectivement deux fois moins de déplacements qu’à pareille date l’an dernier, alors que 5 millions de personnes avaient pris l'avion, selon les données de l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports.

Les données en 2019 ne comprenaient toutefois pas seulement les déplacements intérieurs, mais aussi les voyages à l’étranger, dont le nombre considérablement réduit depuis le début de la pandémie.

Sur le site Flightradar24.com, il est d'ailleurs possible de suivre en temps réel tous les vols sur le territoire américain.

La Thanksgiving, qui se déroule le dernier jeudi du mois de novembre, est l'une des plus grandes fêtes aux États-Unis et de nombreux Américains en profitent pour se réunir et passer du temps en famille.

L’évènement précède le Vendredi Fou, célèbre évènement lors duquel des milliers de consommateurs envahissent les magasins pour profiter des économies à l'approche de Noël.