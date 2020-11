5 calendriers de l'Avent à déguster en attendant Noël

Le 1er décembre est à nos portes : il ne restera plus que 24 jours à attendre avant le matin de Noël. Pour vous aider à patienter et à savourer chaque moment du temps des Fêtes, voici 5 calendriers de l’Avent comestibles, question de vous régaler jusqu’au 25 décembre!

Le calendrier de découvertes des fromages d’ici

Pour une première édition, les marchands IGA lancent en collaboration avec les fromages CDA un calendrier de l’Avent réinventé. On y retrouve des fromages artisanaux du Québec. Pendant 24 jours, les petits et grands enfants pourront découvrir une quinzaine de fromages d’ici, provenant de 9 fromageries situées partout dans la province, dont la Fromagerie l’Ancêtre, la Fromagerie P’tit Plaisir ou la Fromagerie La Cabriole. Ce calendrier est définitivement un beau clin d’œil au savoir-faire des producteurs d’ici!

*À 35,99$ dans les épiceries IGA en édition limitée

Courtoisie Les marchands IGA collaborent avec les producteurs de fromages pour lancer le calendrier de l’Avent de fromages artisanaux des quatre coins du Québec.

Le calendrier chocolaté de Juliette & Chocolat

Au diable les calories! La chocolaterie Juliette & Chocolat vous a concocté un magnifique calendrier sucré où chaque jour une surprise chocolatée vous attend. Ce présentoir, qui se déplie, présente 24 petites boites renfermant chacune un bonbon au chocolat. Laissez-vous tenter par des truffes au caramel coulant, des pralines crémeuses et croustillantes et des bonbons à deux couches superposées! Juliette & Chocolat vous promet donc une douceur aphrodisiaque tous les jours, en attendant Noël.

*À 47,50$ dans les boutiques Juliette & Chocolat

Courtoisie La chocolaterie Juliette & Chocolat récidive cette année en offrant un calendrier de l’Avent sucré qui vous dévoile une douce gâterie durant les 24 jours en attendant Noël.

Le calendrier matinal de Tim Hortons

Pour réchauffer vos cœurs jusqu’au matin de Noël, la chaîne canadienne de restaurants Tim Hortons vous propose également un calendrier de l’Avent original avec 24 capsules recyclables de café en collaboration avec Keurig. Savourez votre café chaud en huit différentes saveurs telles que le café aromatisé à la vanille française ou à la noisette, le café à torréfaction espresso, le café 100% colombien ou encore le thé infusé au mélange d’orange pekoe. C’est d’ailleurs un cadeau parfait à offrir aux amateurs de café!

*À 20,99$ dans les différentes succursales de Tim Hortons au Canada

Courtoisie En partenariat avec les capsules Keurig, les restaurants canadiens Tim Hortons ont créé des capsules de café de différentes saveurs à découvrir tous les matins.

Le calendrier festif d’Unibroue

Encore cette année, la brasserie québécoise Unibroue renoue avec sa populaire caisse de l’Avent. Pour souligner les jours de décembre, on y retrouve plusieurs classiques de la boisson de malt que l’on peut déguster en fin de journée en décorant son sapin! La caisse de 24 bouteilles est composée des bières La Résolution, Éphémère Canneberges, Trois Pistoles, Terrible Éphémère Pommes, Don de Dieu, Raftman, À Tout le Monde, Blonde de Chambly, La Fin du Monde, Maudite et La Blanche de Chambly.

*À 28,99$ en exclusivité chez Costco

Courtoisie La brasserie québécoise Unibroue est de retour avec la populaire « caisse de l’Avent », qui dévoile plusieurs classiques en bouteille, à déguster en décorant le sapin de Noël.

Le calendrier gourmand sans culpabilité de l’entreprise Ketolat

Connaissez-vous l’entreprise québécoise Ketolat? Elle offre des chocolats sans sucre, sans produits laitiers et véganes. Faites-vous plaisir avec leur calendrier de l’Avent en édition limitée, composée de petites douceurs à seulement 50 calories par morceau. Comme le dit si bien le nom, ce chocolat est kéto et composé d’ingrédients bio tels que le beurre de cacao, la poudre de cacao, la pure pâte de cacao, l’huile de noix de coco et la noix de coco râpée sans sucre.

*À 19,99$ en magasin