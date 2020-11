ARBORE: un projet pour inciter les femmes à se lancer dans l’immobilier

Deux investisseuses en immobilier ont lancé un compte Instagram pour encourager les femmes à se lancer dans ce monde encore composé largement d'hommes, tout en racontant les péripéties qu'elles rencontreront en tentant d’acquérir un parc locatif en cinq ans.

Laurence Denis et Caroline Comeau ne se prétendent pas expertes en la matière, malgré que la première ait déjà occupé le poste de rédactrice en chef pour un magazine immobilier et que la seconde est avocate en droit de l’immobilier.

Mais avec leur page Instagram ARBORE, lancée en septembre dernier, elles aimeraient inciter plus de femmes à se lancer dans ce monde composé encore majoritairement d’hommes, à l'exception du courtage immobilier qui est bien investi par les femmes, selon ce qu'elles remarquent.

«On veut démocratiser la chose et rendre ça plus accessible (pour les femmes) au lieu de voir ça comme une accumulation de portes», a souligné Mme Denis, qui précise qu'elles ont reçu énormément de messages de femmes qui veulent maintenant se lancer à leur tour.

Les deux investisseuses ont eu cette idée après avoir fait le pacte d’acquérir un premier condo au bout d’un mois, objectif qu’elles ont réalisé à temps. Elles ont déjà signé une nouvelle offre d'achat pour un deuxième condo dans le même complexe, et visent l'acquisition d'un parc immobilier d'ici 5 ans.

«On se fait souvent appeler "les petites filles", sans compter les articles qui nous traitent comme une espèce autre. On est encore là-dedans», expriment-elles, soulignant que les hommes sont souvent surpris de les voir s'investir dans ce domaine.

Le compte @arborequebec compte pour le moment près de 800 abonnés.

Difficile de connaître le nombre exact

Même en consultant plusieurs experts du secteur immobilier, il est difficile de chiffrer exactement le nombre de femmes qui oeuvent en investissement immobilier, ou de connaître la taille de leur parc locatif.

Du côté de la Société d'habitation du Québec, «on ne tient pas ce genre de statistique», nous répond-on.

Environ 40% des membres de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), qui regroupe 25 000 membres propriétaires, copropriétaires et gestionnaires, sont des femmes, mais sans détails plus précis, difficile de connaître l'ampleur du parc immobilier détenu par des femmes au Québec.

Formations

S'il est difficile de savoir si elles finissent par se lancer en affaires, plusieurs femmes semblent en tout cas intéressées à acquérir des connaissances dans le domaine.

Ghislain Larochelle, propriétaire de 325 logements et du site Immofacile.ca, a formé au fil des ans plus de 3000 investisseurs en immobilier, et estime qu'environ 40% de sa clientèle est composée de femmes.

Stéphanie Milot, qui oeuvre en gestion immobilière depuis 20 ans, qui est propriétaire de 99 portes et qui offre de la formation pour les intéressés en investissement immobiliers, a une clientèle plutôt paritaire. «Mais je sais que ce n'est probablement pas représentatif de la réalité», indique celle qui observe davantage d'hommes que de femmes dans les événements professionnels qu'elle fréquente.

Elle remarque tout de fois que du chemin a été parcouru depuis le début des années 2000, où elle chiffre à environ 10% le nombre de femmes qu'elle observait dans les soirées immobilières. «On était une minorité», rapporte-t-elle.