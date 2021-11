Black Friday: 20 entreprises locales à encourager qui offrent des rabais [2021]

Partager







Il n'y a pas que les grandes entreprises qui livrent partout à travers le monde qui offrent de bons rabais lors du Black Friday.

• À lire aussi: Black Friday: les magasins de meubles et de déco qui offrent de bons rabais

• À lire aussi: Black Friday : tout ce qu’il faut savoir sur l’offre du IKEA

Plusieurs entreprises locales décident également de faire plaisir à leurs clients en appliquant un rabais sur leur facture ou sur des articles en particulier.

On serait donc fous de se passer des réductions qu’offrent les entreprises d’ici le temps d’une journée, d’une semaine ou d’un week-end. En plus, ces entreprises ont besoin de notre soutien plus que jamais.

Voici donc 20 entreprises locales qui offrent des rabais pour le Vendredi fou et qu’il faut encourager:

1. Maison Tess

La marque québécoise qui vend de la literie de rêve et autres accessoires pour la maison propose jusqu'à 40% de rabais sur sa boutique en ligne à partir du 22 novembre. Ce n'est pas tout, les clients dont le montant total de la facture atteint plus de 250$ a droit à une housse de couette de base GRATUITE (jusqu'à épuissement des stocks) en appliquant le code promo BLACKFRIDAY21.

Profitez des rabais du Black Friday de Maison Tess ici.

2. Etsy

Plusieurs artisans québécois se trouvent sur la plate-forme Etsy. Jusqu'au 1er décembre, certains des vendeurs Etsy propose jusqu'au 60% de réduction pour vous aider dans vos achats des Fêtes. Parmis les artisans québécois que l'on adore, il y a La Marcotterie qui offre 20% de rabais et la livraison gratuite actuellement.

Profitez de l'offre du Black Friday de Etsy et ses artisans ici.

3. Simons

Cette année, Simons veut laisser de côté les achats impulsifs guidés par les promotions éphémères. C'est dans cette optique que l'entreprise chouchou des Québécois propose plutôt 2 fois les points sur les achats en ligne et en magasin du 22 au 28 novembre. Pour ce faire, il faut être membre du programme de fidélisation qui (très sincèrement) en vaut la peine si vous aimez magasiner chez Simons toute l'année.

Profitez de l'offre du Black Friday pas comme les autres de Simons ici.

4. BKIND

L’entreprise montréalaise de produits corporels entièrement naturels et végétaliens propose 20% sur absolument tout, même les nouveautés! L'offre du Black Friday est valide du 22 au 29 novembre inclusivement et s'applique sur l'ensemble des produits en boutique et en ligne. Aucun code promotionnel requis, le rabais de 20% s’applique automatiquement au panier. C’est le temps de faire le plein de produits!

Profitez des rabais du Black Friday de BKIND ici.

5. Les Industries Groom

L'entreprise de produits de soins naturels pour hommes a envie de gâter sa clientèle en offrant 20% de rabais sur tout. La promotion est valide du 26 au 29 novembre 2021.

Profitez des rabais du Black Friday de Les Industries Groom ici.

6. Horace Jewelry

Faites le plein de beaux bijoux Horace Jewelry pour scintiller à Noël en profitant de 20% de rabais sur tout et de la livraison régulière gratuite au Québec. L'offre s'applique pour la Cyber Week du 22 au 29 novembre 2021.

Profitez des rabais du Black Friday de Horace Jewelry ici.

7. Germain Hôtels

Si vous ne le saviez pas encore, Germain Hôtels est une entreprise fièrement québécoise qui compte 18 hôtels à travers le pays. Pour le Black Friday et le Cyber Monday, l'entreprise a préparé une offre par jour, disponible pendant 24h, pendant quatre jours. Parmi les offres, il y a 30% de rabais sur les séjours dans les 18 hôtels entre le 10 décembre 2021 et le 1er mai 2022.

Profitez des offres du Black friday et Cyber Monday de Germains Hôtels ici.

8. Yoga Jeans

L’entreprise québécoise, dont l’usine se trouve à Saint-Côme Linière, propose 30% de rabais sur des styles sélectionnés depuis le 19 novembre. Quelque part cette les rabais atteindront jusqu’à 60%. Si vous avez un modèle dans la mire, on vous conseille de ne pas trop atteindre comme il se peut qu'il n'en reste plus lorsque les rabais augmenteront!

Profitez des rabais du Black Friday de Yoga Jeans ici.

9. Audvik

L’entreprise québécoise qui fabrique de magnifiques manteaux pour vous garder au chaud cet hiver offre des réductions allant jusqu’à 50% sur la collection faite au Québec pour homme comme pour femme.

Proftez des rabais du Black Friday de Audvik ici.

10. Matt & Nat

La marque d'accessoires faits de matériaux véganes et sans cruauté offre 25% sur tout, exceptés les modèles qui sont de couleur noir, chili et olive. Cette promotion est valide du 23 au 30 novembre 2021.

Profitez des rabais de la Cyber Week de Matt & Nat ici.

11. Evive

L'entreprise bien d'ici qui concocte des cubes congelés uniques qui permet de préparer rapidement un repas nutritif propose depuis le 1er novembre et ce pour tout le mois, un 30% de rabais à l'achat d'une première boîte avec le code novembre30.

Profitez du rabais Black Friday de Evive juste ici.

12. Scandinave spa Vieux-Montréal

Du vendredi 26 novembre au lundi 29 novembre, connectez-vous sur la boutique en ligne du Scandinave Spa Vieux-Montréal, et profitez d’une offre exclusive : une carte cadeau de 100$ au prix de 80$.

Profitez du rabais du Black friday du Scandinave spa Vieux-Montréal ici.

13. Juliette & chocolat

Le jour du Black Friday, Juliette & Chocolat proprose de 15% à 30% de réduction sur des produits sélectionnés comme la boite de 6 brownies, la collection Les Fantastiques, les gros pots de fondues, les coffrets cadeaux ou encore même le livre de recettes. Pour le Cyber Monday c'est plutôt la livraison gratuite à partir de 29 $ d’achat qui sera offerte.

Profitez des rabais du Black Friday et du Cyber Monday de Juliette & Chocolat ici.

14. Structube

Pour son pré-vendredi fou, le magasin propose 25 % de rabais sur les tapis, jusqu’à épuisement des stocks. L'offre est valide jusqu'au 25 novembre à minuit. Le rabais du Vendredi fou n'a pas encore été annoncé.

Profitez de l'offre du pré-vendredi fou de Structube juste ici.

15. Bertrand La Ligne

Cette entreprise mode établie à Montréal qui conçoit des vestons et des sacs à main qui s’inscrivent dans le slow-fashion offre 50% de rabais sur les vestons du 26 au 29 novembre 2021.

Profitez du rabais du Black Friday de Bertrand La Ligne ici.

16. Pizzeria 900

Ce 26 novembre, à l’occasion du vendredi fou, procurez-vous sur la boutique en ligne NO.900 une carte-cadeau de 50$ (à offrir ou à garder pour vous!) et le restaurant y ajoutera automatiquement 10$ en extra.

Profitez de l'offre du Black Friday de Pizzeria 900 ici.

17. Loop Mission

La très cool entreprise Loop Mission offre 15% de rabais sur tout achat de 50$ et plus ainsi qu'un cadeau exclusif avec chaque achat du 26 au 29 novembre 2021 inclusivement. La promotion d'applique seulement sur les achats en ligne sur le site de l'entreprise.

Profitez du rabais Black Friday et Cyber Monday de Loop Mission ici.

18. Ola Bamboo

Comme offre du pré-vendredi fou, l'entreprise Ola Bamboo propose 15% de rabais sur l'ensemble de ses produits de la boutique en ligne. Vous devez appliquer le code RABAIS15 à la caisse.

Profitez de l'offre pré-vendredi fous de Ola Bamboo ici.

19. Boutique Cheers

La boutique qui se spécialise en bières de microbrasserie québécoises est de retour avec son offre du Black Friday. L'entreprise propose de bonifier le montant des cartes-cadeaux acheter d'ici le 28 novembre. Pour vous donner une idée 25$ devient 30$, 50$ devient 60$, 100$ devient 120$, 250$ devient 300$.

Profitez de la promotion du Black Friday de Cheers ici.

20. Owly Packs

La marque pour les amoureux du plein air offre jusqu’à 40% de rabais sur ses produits le vendredi 26 novembre pour le Black Friday.

Profitez du rabais du Black Friday de Owly Packs ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s