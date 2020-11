Ciné-cadeau, Club illico, Netflix et Disney+ : petit guide des séries et des films à venir pour le temps des Fêtes

Cette année, on passera le plus clair du temps des Fêtes à la maison. Voilà pourquoi on vous propose l'ultime sélection de films et de séries à visionner dans le confort de votre salon, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes de vidéos sur demande.

• À lire aussi: Une série télé de Xavier Dolan sur Club illico

1) Télé-Québec

Ciné-cadeau et Cinéma en fête – du 12 décembre au 3 janvier

Ciné-cadeau revient à partir de 9 h cette année avec les classiques de temps des Fêtes, comme Les Douze Travaux d’Astérix ou Bach et Bottine. Télé-Québec diffusera également 70 films à Cinéma en fête dès midi, dont Forrest Gump, La guerre des tuques, la trilogie complète du Seigneur des anneaux, Babine, Seul au monde et Séraphin : un homme et son péché.

*À 9 h, 15 h 30 et 18 h 30 pour Ciné Cadeau et à midi et en soirée pour Cinéma en fête.

Belle et Bum des Fêtes et Y’a du monde à messe de Noël — 24 décembre

Pour partir votre réveillon de Noël en beauté le 24 décembre, Belle et Bum des Fêtes recevra plusieurs invités en prestations musicales, dont Pierre Lapointe, Bobby Bazini, Jean-François Provençal, le duo Joli-Bois, Julien Corriveau, Les Mariachi Figueroa, Mélissa Ouimet, Ranee Lee, Sara Dufour ainsi que Matt Lang et The Brooks.

Photo courtoisie, Claude Dufesne

Ce sera ensuite autour de Christian Bégin à Y’a du monde à messe de Noël de vous charmer avec ses invités dont Jean-Pierre Coallier, Isabelle Boulay, Sonia Vachon et Michel Charrette.

*Dès 20h pour Belle et Bum des Fêtes (en rappel le 30 décembre à 21 h 30) et dès 22 heures pour Y’a du monde à messe de Noël à 22 h (en rappel le 25 décembre)

Bleu Jeans Bleu en téléski — 30 décembre

Pour terminer 2020 en beauté, le groupe Bleu Jeans Bleu, qui nous as offert les succès Coton Ouaté et Le King de la danse en ligne, présentera un concert tout spécial à thématique « sortie de ski entre amis » avec une panoplie d’invités surprise. Le tout capté au sommet du mont Bromont.

Photo courtoisie, LePetitRusse

*Dès 20 h

Pour consulter la programmation complète, on peut se rendre sur : fetes.telequebec.tv.

2) Netflix

Les Chroniques de Noël 2 — depuis le 25 novembre

Kate (Darby Camp) et son frère Teddy Pierce (Juddah Lewis) sont de retour. Les adolescents devront cette fois-ci sauver Noël en compagnie du père Noël (Kurt Russel). Ce film réalisé par Chris Columbus est idéal pour ceux qui ont un bon sens de l’humour et l’esprit de Noël.

AFP

Le Noël rêvé d’Angela —1er décembre

Une petite fille déterminée se met en tête de réunir sa famille à temps pour Noël. Avec des personnages inspirés par l’auteur Frank McCourt, cette histoire pleine de tendresse aborde l’importance de la famille.

Pour en savoir plus, on peut se rendre sur netflix.ca.

3)Disney +

Godmothered – 4 décembre

Eleanor, une jeune fée marraine inexpérimentée, décide de prouver au monde entier l'importance de sa profession menacée de disparition. Elle fera la rencontre d’une jeune mère monoparentale désabusée et lui offrira ses services, que ça lui plaise ou non. Une comédie avec Isla Fisher et Jillian Bell.

AFP

Safety - 11 décembre

Inspirée d’une histoire vraie, Safety raconte l'histoire de Ray-Ray McElarthbey, un joueur de football de l’Université Clemson. En plus de ses défis à l'école et sur le terrain, il doit élever son jeune frère âgé de 11 ans puisque leur mère toxicomane n'en a plus la garde. Avec Matthew Glave, Corrine Foxx et Jay Reeves.

Soul — 25 décembre

Film d’animation signé par le studio d’animation Pixar, Soul raconte l’histoire d’un professeur de jazz (voix : Jamie Foxx) ayant perdu sa passion pour la musique. Transporté hors de son corps, il devra retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui cherche son identité. Le film met également en vedette Tina Fey.

Photo courtoisie

Pour en savoir plus, on peut se rendre sur disneyplus.com.

4)Club illico

Scoppa et moi — depuis le 29 octobre :

Dans ce documentaire, les journalistes Félix Séguin et Éric Thibault racontent leur relation avec le mafieux Andrew Scoppa, considéré comme l’un des narcotrafiquants les plus influents de l'histoire du pays et ayant inspiré le livre La Source.

Photo courtoisie

Pour en savoir plus, on peut se rendre sur illicoweb.videotron.com/.