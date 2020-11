Des Québécois seront privés de rassemblements à Noël

Des milliers d’étudiants et de commerçants, tout comme de nombreux travailleurs du réseau de la santé et des services d’urgence, ne pourront pas célébrer Noël avec famille et amis, a confirmé le gouvernement sous le feu nourri de l’opposition.

• À lire aussi: Nos trucs et astuces pour un Noël sans COVID-19

En conférence de presse, mardi, François Legault a beaucoup insisté sur l’importance de se mettre en quarantaine à compter du 17 décembre, à défaut de quoi il faudra s’abstenir de participer aux festivités autorisées du 24 au 27 décembre.

Au Salon bleu, hier, des députés de l’opposition ont mis en lumière une foule de situations où des Québécois se retrouveront dans l’impossibilité de s’isoler avant Noël.

Il a notamment été question :

Du personnel de la santé et des services sociaux ;

Des policiers, des pompiers et des ambulanciers ;

Des éducateurs et éducatrices en service de garde ;

D’étudiants des niveaux collégial et universitaire qui ont des examens en présentiel jusqu’au 19 décembre ;

Des employés des commerces de détail.

« Est-ce que c’est bien l’intention du gouvernement de dire à tous ces gens-là, à leurs conjoints, à leurs enfants, qu’ils ne pourront pas célébrer Noël ? » a soulevé le leader parlementaire libéral, André Fortin.

Dans le même sens, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a lancé « un appel à la compassion » pour les travailleurs essentiels, qu’il considère comme les « oubliés » du « contrat moral » du gouvernement Legault.

« Il a fallu faire des choix »

« Il a fallu faire des choix », a expliqué la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, lors de la période des questions.

« Je pense qu’il n’y a personne ici qui veut avoir une troisième vague ardente et pénible après Noël que les mêmes travailleurs de la santé vont devoir porter à bout de bras », a-t-elle ajouté.

• À lire aussi: Manifestation contre les restrictions sanitaires samedi

À son tour, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a fait valoir qu’il s’agit d’un « sacrifice » nécessaire pour protéger la population.

« Ce que la Santé publique nous a accordé, ce n’est pas négociable », a-t-il affirmé avec fermeté.

« La très grande majorité de nos travailleurs ne pourront pas se conformer à cette exigence », a constaté Roxane Larouche, responsable des communications des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

« Si le gouvernement voulait annoncer un confinement total, il aurait dû l’annoncer la semaine passée », a réagi François Meunier, de l’Association des restaurateurs du Québec.

« Là, on a acheté de la bouffe, on prévoit des commandes, il faut qu’on ait du personnel, a-t-il souligné. Si le gouvernement dit à tout le monde de ne pas aller travailler [pour avoir le droit de se rassembler à Noël], ça ne marche pas. »

Des lecteurs se sont aussi demandé ce qu’il adviendra des employés des services de transport en commun, des salons de coiffure ou d’esthétique et des cliniques dentaires.

Différent en Ontario

Pendant ce temps, chez nos voisins ontariens, le premier ministre Doug Ford a annoncé que les Fêtes devront se limiter aux personnes vivant sous un même toit.

Une seule exception sera tolérée pour les personnes seules, qui pourront se greffer à un souper familial.