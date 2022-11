Noël: 10 idées cadeaux pour chats et chiens si vous êtes fous des animaux

Partager







Les animaux de compagnie sont des membres de la famille à part entière. Il est donc tout à fait normal si vous avez envie de le leur offrir un petit quelque chose pour Noël.

Il est même possible de faire un effort et de trouver des cadeaux faits au Québec pour encourager les entrepreneurs d’ici.

Voici donc 10 idées cadeaux de Noël, dont plusieurs options d’ici, qui feront plaisir aux chats et chiens de votre vie:

1. Un collier et une médaille d’identification Knotty Pets

Si votre pitou a été un ange cette année, il a certainement droit à un magnifique collier fait à la main à Montréal par l’entreprise Knotty Pets. Et tant qu’à acheter un collier, allez-y all in et commandez une plaque d’identification en cuir canadien sur lequel vous pouvez faire inscrire son nom.

Achetez les produits pour chien Knotty Pets ici – prix variés

2. Le shampooing en barre The Unscented Company

Votre chien adore l’heure du bain? Vous n’avez alors d’autres choix que de lui offrir le shampooing en barre que l’entreprise montréalaise The Unscented Company fabrique. Le shampooing est sans parfum, sans colorants et sans parabènes comme les autres produits de la marque alors c’est parfait pour les peaux fragiles des chiens. En plus, les ingrédients qui se trouvent dans le shampooing servent aussi à renforcer son système immunitaire.

Achetez l’ensemble fraicheur pour chiens de The Unscented Company ici – 30.40$

3. Un lit en mousse mémoire de Casper

Si votre chien est le roi de la maison, il va de soi qu’un lit de luxe en mousse mémoire est le cadeau parfait pour lui. Celui que fabrique Casper est peut-être dispendieux, mais si votre budget vous le permet, il en vaut le coût.

Achetez le lit Casper pour chien ici – prix variés selon la taille souhaitée

4. Un lit pour chat effet «cocon» de BeOneBreed

Tout comme vous, votre chat a besoin d’un endroit qui lui offre tranquillité et réconfort. Ce lit de la marque québécoise BeOneBreed saura lui apporter tout le réconfort nécessaire grâce à son effet de cocon, son coussin doux et sa forme arrondie.

Achetez le lit effet cocon de BeOneBreed ici – 39,99$

5. Un accessoire mode pour chats et chiens

L'entreprise québécoise Tella and Stella propose des accessoires mode pour canins et félins aux designs originaux, conçus par des artistes d’ici! L'entreprose met aussi de l'avant une gamme d’accessoires faite à partir de bouteilles de plastique recyclées. Une première au Canada.

Découvrez cette entreprise bien de chez nous ici

6. Pyjama pour chien Hatley

Votre toutou a lui aussi droit à son «kit» de cocooning pour les vacances des Fêtes. Hatley fait justement de beaux pyjamas et vous pouvez en commander entre autres sur le site de Indigo!

Achetez un pyjama Hatley chez Indigo – en soldes à 23,50$

7. Un tipi de luxe BeOneBreed chez Mondou

La marque BeOneBreed est aussi disponible dans les boutiques Mondou et c’est là que vous pouvez entre autres ce fabuleux tipi de luxe pour chats qui va divertir votre boule de poil pendant un bon bout.

Achetez le tipi pour chat de BeOneBreed chez Mondou – 39,99$

8. Un Doggy Bathroom

Le Doggy Bathroom est un produit montréalais fabriqué ici même au Canada. C'est le cadeau parfait pour votre chien qui déteste sortir l'hiver pour ses besoins. C'est carrément une litière pour chien avec tapis de propreté verticaux pour que le nettoyage soit hyper simple. Ce produit est destiné aux races de jouets, y compris les mâles qui lèvent la patte! Le produit est même «approuvé» par nul autre que Tika the Iggy!

Achetez le Doggy Bathroom directement sur le site de l'entreprise - 219$

9. Des gâteries pour chiens faits au Canada de Wilder Harrier

L’entreprise montréalaise propose des gâteries pour chiens qui sont aussi bonnes pour votre chien que pour la planète. Votre boule de poil va raffoler des biscuits véganes aux algues ou encore si des gâteries aux grillons de la taille de pois qui sont parfaits pour l’entrainement.

Achetez des produits Wilder Harrier en ligne ici

10. Un manteau pour l’hiver

En prévision des longues marches que vous allez prendre cet hiver avec votre chien, pensez lui acheter un manteau pour le garder en chaud. Celui-ci trouvé sur Amazon a même des bandes réfléchissantes pour un maximum de sécurité lorsque vous marchez le soir. Vous pouvez aussi trouver des vêtements pour chiens chez Chico, Mondou et même chez Winners!

Achetez le manteau avec bandes réfléchissantes ici – prix variés selon la taille et la couleur

