Dans l’univers musical de François Pérusse

Avec le Tome 11 de sa série des albums du peuple, François Pérusse et son humour déjà frappent encore. Les inconditionnels en raffolent déjà.

Ce onzième opus du peuple a été réclamé par le peuple lui-même en pleine pandémie. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux les admirateurs de Pérusse à lui demander de pondre un autre album pour faire oublier un moment les tourments de 2020.

En pleine promo pour ce nouveau-né de sa discographie, l’humoriste nous parle des fondements musicaux de son univers comique.

Avant la pandémie, tu ne faisais pas de spectacle, tu travaillais de chez toi dans ton studio. Est-ce que la pandémie a vraiment changé ta méthode de travail?

Pas du tout. J'écris toute la journée. J’allume le microphone en fin d'après-midi quand j’ai tous les textes qu’il me faut pour les choses que je livre à la radio pour le lendemain. La technique de travail est la même depuis 30 ans. Je suis confiné depuis 30 ans finalement!

On a beaucoup parlé de rock progressif pour décrire ton album. Personnellement, je l’ai trouvé free jazz dans sa forme éclatée. Est-ce que tu es un fan de jazz?

Ah oui! J’ai une grosse influence jazz. Peut-être encore plus que progressif parce que j’ai joué du jazz aussi. Mon frère m’avait engagé comme bassiste dans son premier groupe qui était un groupe de jazz. J’ai toujours aimé ce style-là. Autant à la basse, qui est mon instrument, qu’au piano, qu’à la guitare.

Est-ce qu'il y a des groupes progressifs qui existent toujours que tu trouves pertinents?

Dans le prog, y a encore Jethro Tull qui existe toujours. J’ai préféré leurs premiers albums mais ils étaient en tournée avant la COVID. Ils étaient là à la Salle Wilfrid-Pelletier juste avant la COVID en janvier. Les billets se sont vendus en 4 minutes.

Il y a aussi le guitariste Steve Hackett qui jouait avec les premières versions de Genesis. Avant que la COVID arrive, il était à sa deuxième année de tournée dans le monde entier à jouer l’album Selling England by the pound.

Robert Fripp de King Crimson est toujours actif. Il a ramené King Crimson sous une nouvelle version. Je regarde aussi les séminaires de drum du batteur Bill Bruford qui a travaillé avec Yes, King Crimson.

Selon la biographie des 2Frères (À tous les vents), ils sont les premiers artistes à être entrés dans ton studio. C’est vrai?

Oui, ils disent la vérité. Ils m’appellent un jour : «François, on finit notre album. On a eu l’idée de faire une cut surprise sur l’album. Serait-tu game de faire Snack-bar chez Raymond avec nous autres?» Je leur réponds « Certain! Dans quel studio vous êtes? Je vais aller vous rejoindre...» Ils me répondent: «On ferait ça dans le tien!»

En une heure et demie les gars avaient tout enregistré. C’était vraiment le fun.

Tu es un des seuls humoristes qui fait encore des albums. Et tu as encore du succès. Comment tu expliques ça?

Si j’étais bien drabe et quétaine je te dirais «ça doit être parce que je travaille fort.» Mais y en a qui travaille fort mais ça donne pas tout à fait ce résultat-là. C'est peut-être le ton, l’absurdité de la chose. Le fait que je sois tout seul ça me fait aller plus loin dans le délire. Et cet humour là est très musical.

Que ce soit passé de génération en génération, ça doit être la folie des personnages, la manière dont c’est joué. Peut-être que je suis juste malade mental et c’est ça qui attire les gens. (Rires)

Tu ne t’es jamais retenu de mettre des références musicales assez nichées dans tes sketchs. Stanley Clarke, Frank Zappa, David Gilmour. Est-ce que tu te retiens des fois en pensant que personne va comprendre?

Très peu. J’ai écouté des affaires weird. Dans le temps où je faisais de la radio communautaire, j'écoutais des affaires plus que nichées. C’était carrément cachées.

Mais il y a toujours quelqu’un pour t’en apprendre. Depuis le début de cette campagne, je me pensais bon dans le prog mais y en a qui m’en apprennent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m’en apprennent.

Comme Stanley Clarke, pour moi, c’était bien connu au moment où je voulais évoquer ce nom-là dans le temps de la chanson sur La Bolduc. Mais c’était pas connu par une majorité. C’était surtout connu par des musiciens.

Onze tome plus tard, quelle réplique de ton répertoire on vient te dire le plus souvent ?

De tous les albums, c’est «Un ski-doo on peut-tu laisser ça dans ‘cour... Isshhh...».