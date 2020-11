Les héroïnes du cœur

Week-end du 27 au 29 novembre 2020

Coup de cœur

LIVRE

Mademoiselle Papillon

Photo courtoisie

1920. France. La Première Guerre mondiale se fait encore sentir par ses ravages. L’infirmière Mademoiselle Papillon tente de sauver des enfants en bâtissant une grande maison pour les protéger. En parallèle, aujourd’hui, il y a Gabrielle, 30 ans, également infirmière, qui s’occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Dans la salle 79, où elle s’occupe des nouveaux nés, elle découvre l’histoire de Mademoiselle Papillon. Malgré les époques qui les séparent, ces deux infirmières ont partagent le cœur d’une héroïne au service des autres.

* Sorti le 20 novembre

Je sors

ACTIVITÉ

Exposition à ciel ouvert « Célébrons le centenaire des Archives Nationales du Québec »

Photo courtoisie

Emmitouflez-vous dans vos manteaux et parcourez la rue Saint-Denis pour y découvrir l’exposition à ciel ouvert de l’histoire du Plateau-Mont-Royal en images. C’est à l’occasion du 100e anniversaire des Archives Nationales du Québec que des photographies parsèmeront l’artère populaire de Montréal. Dans ce parcours historique, remontez dans le temps en admirant les clichés de différents bâtiments qui existent toujours aujourd’hui comme l’hospice Auclair ou encore admirez l’avenue du Mont-Royal dans les années 20 et 30.

* Jusqu’en mai 2021 - sur la rue Saint-Denis entre Gilford et Roy

Je reste

Lancement

Shah Frank

Photo courtoisie

Shah Frank est le nouveau minois et nouvelle voix du Québec est une étoile montante à surveiller sur la scène musicale québécoise. En effet, elle ne laisse personne indifférent par son style inspiré du R&B des années 90, mais teinté de sa touche contemporaine. Ce week-end, elle lance son EP, où elle se dévoile ainsi dans une authentique introspection. Elle profite également de l'occasion pour présenter un grand spectacle gratuit sur Facebook au profit d'Amnistie internationale et une entrevue avec l’animatrice Geneviève Borne.

*Ce soir et demain à 20h - Rendez-vous sur la page Facebook de Shah Frank

DOCUMENTAIRE

Au cœur de Cité Mémoire

Photo courtoisie

Réalisé par Janice Zolf et Sylvie van Brabant, le documentaire Au cœur de Cité Mémoire nous plonge dans les coulisses de la plus grande installation de projection permanente au monde, soit Cité Mémoire. Le film montre comment les projections de Cité Mémoire brossent les grands chapitres de l’histoire de Montréal et explorent des thèmes importants tels que le racisme, la pauvreté, l’identité à travers des histoires humaines universelles. On y suit Michel Lemieux et Victor Pilon, ainsi que le dramaturge Michel-Marc Bouchard, qui nous entraînent dans leur processus de création.

* Club illico

ROMAN

Coffret anniversaire Marie Laberge

Photo courtoisie

L’écrivaine Marie Laberge a marqué pour toujours la littérature québécoise avec la saga historique de Gabrielle. Le premier tome célèbre ainsi ses 20 ans et pour l’occasion la trilogie est offerte en un coffret anniversaire. La série best-seller qui a été vendue à plus d’un million d’exemplaires dans la francophonie nous plonge à travers les diverses décennies, du début des années 30 avec Gabrielle, passant par Adélaïde dans les années 40 et 50 jusqu’aux années 60 avec Florent.

*Sorti le 24 novembre

FILM

Été 85

Photo courtoisie

Le long métrage de François Ozon nous transporte en Normandie, au cœur des années 80, où l’adolescent Alexis, 16 ans, fait la rencontre de David, 18 ans. Les jeunes hommes se lient d’amitié et deviennent inséparables, jusqu’au point où leur relation se transforme en une histoire passionnelle. À l’âge des premiers amours et à la recherche de son identité, Alexis réalise que David semble jouer avec ses sentiments. Ce qui devait être qu’une simple amourette d’été vire totalement au drame...

*Sortie numérique le 25 novembre

ART

Encan d’art annuel virtuel Bouclier d’Athéna

Photo courtoisie

L’organisme Bouclier d'Athéna, qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violence conjugale, présente la 26e édition de l’encan d’art annuel qui sera cette année bien différente des autres années. En effet, l’événement se déroulera virtuellement, invitant ainsi tous les Montréalais à surfer gratuitement sur la boutique Shopify. La galerie propose plus de 100 tableaux pour tous les goûts et tous les budgets et réalisés par des artistes locaux canadiens et internationaux. Tous les fonds recueillis serviront à financer les services prodigués aux victimes de violence familiale et à soutenir les artistes.

*Dès demain et jusqu’au 5 décembre - Rendez-vous au bouclierdathena.com

ACTIVITÉ

Marché de Noël - Parle-moi d’amour Centre Wellington

Photo courtoisie

L’organisme en santé mental Les Impatients présentent la 9e édition de l’exposition-encan Parle-moi d’amour Centre Wellington dans une toute nouvelle formule virtuelle. L’exposition-encan annuelle initialement prévue en mai dernier a été reportée à la période des Fêtes, juste à temps pour offrir un présent à vos êtres chers. En direct de la salle d’exposition, les Internautes découvriront plus de 100 œuvres d’Impatientes, d’artistes professionnelles et des dons de collections privées. Les profits amassés seront remis à l’atelier Les Impatients de l’institut universitaire en santé mentale Douglas.

* Ce soir dès 17h et jusqu’au 10 novembre - Rendez-vous sur les impatients.ca

TÉLÉ

Grande finale d’Occupation Double

Photo courtoisie

Quel couple sera couronné grand gagnant de l’édition d’Occupation Douche Chez nous? La populaire émission de télé-réalité nous transportera au voyage final dans la magnifique région de Charlevoix et l’animateur Jay Du Temple et son alter ego capitaine twist seront de la partie pour surprendre les candidats finalistes. De ce que l’on sait, des exclus de l’aventure pourraient bien détrôner les deux couples qui se retrouvent en final.

* Dimanche à 18h30 sur Noovo