Quatre façons d’ajouter un peu de magie dans vos soupers de Noël virtuels

En panne d’inspiration pour faire lever vos soupers de Noël sur Zoom ou Skype avec votre famille ? Avec l’aide de deux expertes en évènementiel, le 24 Heures vous propose quelques idées pour vos réunions à distance.

1) Profiter de sa plateforme pour organiser des jeux

Selon Marie Adolphe, présidente de M.A. Signature Event Design, une soirée réussie passe par un contrôle des fonctionnalités de la plateforme choisie. Par exemple, certaines plateformes comme Zoom offrent la possibilité de mettre une personne ou tout le monde en mode muet. Le clavardage peut être pratique également pour des jeux.

« On peut faire des équipes de Fais-moi un dessin en montrant les dessins sur les écrans et en envoyant les réponses par clavardage », dit-elle.

La présidente de Lulu évènements, Mirella Di Blasio, propose pour sa part de jouer à Devine la chanson

« Avec Spotify ou nos téléphones intelligents, on met 20 secondes de la chanson et on doit deviner rapidement », explique-t-elle.

Certaines compagnies telles que Randolph offrent aussi divers forfaits de soirées ludiques animées par un maître de jeu sur Zoom pour les groupes ou les familles.

2) Stimuler la conversation

Marie Adolphe suggère aussi de faire de poser à tour de rôle des questions préparées d'avance.

« Les familles peuvent faire un retour sur les choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes en 2020, même si c’est une année très difficile. Faire une présentation, un poème, un chant ; quelque chose de rassembleur », énumère-t-elle.

Courtoisie Marie Adolphe est la propriétaire et fondatrice de M.A Signature Event Design, qui organise des mariages et décore des tables à domicile.

Mme Adolphe souligne qu’il faut impliquer les enfants dans les activités et les faire participer. On peut même organiser une version que pour eux à une date différente.

« Si on leur dit d’avance : j’aimerais que tu me dises qu’est-ce que tu as aimé cette année, c’est quelque chose de banal, mais pas pour les enfants », ajoute-t-elle.

Des concours de chandails laids, du plus beau sapin ou de la plus belle table peuvent également être amusants, croit Mme Adolphe.

3) Qu’est-ce qu’on mange ?

Si, pour différentes raisons, vous n'avez pas envie de cuisiner, les traiteurs peuvent être une bonne solution, rappelle Mme Adolphe.

« On peut essayer différents traiteurs et ça peut devenir une expérience avec les autres participants, de dire voici de ce que j’ai goûté », suggère-t-elle.

Plusieurs traiteurs, restaurants et services évènementiels offrent la livraison à domicile et un service personnalisé aux goûts du client.

Des services de décoration sont même offerts, rappelle Mme Adolphe. « Il faut déterminer ce qu’on aime et ce qu’on veut faire transparaître », précise-t-elle.

Courtoisie Un ensemble stylisé par Marie Adolphe de M.A Signature Event Design et disponible sur Tenue de Soirée. Mme Adolphe conceptualise différentes ambiances de décor avec des éléments originaux.

Si on préfère décorer soi-même, Mirella Di Blasio suggère de le faire avec les enfants : guirlandes d’oranges et fabrication de napperons colorés pourront les occuper longtemps.

4) Des échanges et des cadeaux virtuels

Sinon, pourquoi ne pas faire livrer ou échanger des cartes cadeaux à distance ? Beaucoup d’entreprises québécoises offrent d'ailleurs des cartes cadeaux ou encore des cadeaux qui peuvent être livrés chez nos êtres chers.

« Il y a même un magicien qui fait des livraisons de cadeaux et tu as des tours de magie dehors. Pour des fêtes de famille, je trouve ça chouette », indique-t-elle.

Courtoisie Mirella Di Blasio, présidente et fondatrice de l'agence événementielle corporative Lulu événements.

On peut également envoyer les cartes cadeaux avec un mot écrit à la main... pour garder un peu de chaleur, malgré la distance.

« Pour moi, Noël, ça va être quelque chose de très humain et personnalisé », conclut Mme Di Blasio.