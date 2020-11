Vendredi fou: en file toute la nuit au centre-ville de Montréal

Ils ont bravé la pluie, le froid et la pandémie: des consommateurs que rien n'arrête ont fait la file toute la nuit devant des commerces du centre-ville de Montréal pour profiter des rabais du Vendredi fou.

Vers 6h, vendredi matin, rue Sainte-Catherine Ouest, des chasseurs d’aubaines emmitouflés dormaient sur des chaises pliantes pendant que d’autres se dandinaient pour se réchauffer.

Pandémie oblige, tout le monde portait un masque, mais la distanciation sociale était difficile à respecter dans les files d’attente sur le trottoir.

«Moi, j’avais un peu peur. Je me suis dit que c’est sûr que j’aurais mon masque. Mais tout le monde a sa petite bouteille de Purell. La police vient nous voir toutes les deux, trois heures. On a tous de l’eau et de la nourriture, on était tous bien préparés, en sécurité, donc on est corrects», a raconté un jeune homme qui faisait la file depuis 17h, jeudi soir, pour être certain d’être l’un des premiers à profiter des rabais fracassants d’un commerce de vêtements et de chaussures.

En personne

Alors que le Conseil canadien du commerce de détail espère un Vendredi fou «sans folie» dans les magasins, environ 44 % des Québécois souhaitant profiter des rabais ont l’intention de magasiner en personne.

En raison des contraintes liées à la pandémie, les rabais pour la grande messe du magasinage sont commencés depuis plusieurs jours chez certains détaillants, comme Ameublements Tanguay et Best Buy. L’objectif étant d’éviter les rassemblements dans les magasins et les centres commerciaux.

Le Conseil canadien du commerce de détail espère que cette stratégie marketing atténue l’engouement pour la journée même du Vendredi fou. Récemment, l’organisation a publié une étude révélant, entre autres, que 37 % des Québécois prévoyaient profiter des rabais offerts cette journée-là.

- Avec les informations de Jean-Michel Genois Gagnons