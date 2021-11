Les 12 meilleures films cultes de Noël à écouter en attendant le 25 décembre

Partager







Rien n’est mieux pour se mettre dans l’ambiance des fêtes qu’on bon film de Noël qui a fait ses preuves au fil des années.

Bien que chaque nouvelle année présente son lot de nouveautés au cinéma, on ne peut se tromper avec un bon vieux classique!

Voici 12 excellents films de Noël à voir et revoir :

1. Vacances sur ordonnance (VF de The Last Holiday)

Ce film suit une femme, jouée par Queen Latifah, qui vit une vie bien ordinaire et sans flammèches. Lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable, elle décide de s’offrir un voyage. Lors de son temps passé à l’étranger, elle désire vivre le plus d’expériences possible, le plus rapidement possible. Un film de Noël avec une touche tragique, mais un message touchant!

2. Le Lutin (VF de Elf)

Buddy a été abandonné par ses parents lorsqu’il était bébé, puis trouvé par le père Noël. Il a donc été élevé en tant que lutin, sans jamais réaliser qu’il était en fait un humain. Lorsqu’il l’apprend, il décide de partir à la recherche de sa véritable identité à New York. Là, il rencontre une jeune femme qui travaille comme lutine dans un centre commercial et crois avoir trouvé quelqu’un qui pourra l’aider dans sa quête.

3. Quatre Noël (VF de Four Christmases)

Un couple qui a chacun une mère et un père séparé détestent le temps des Fêtes. Chaque année, ils évitent les fêtes de famille en partant sous le soleil. Leur tradition tombe à l’eau lorsqu’une tempête de neige les force à devoir reconnecter avec leurs multiples familles une bonne fois pour toutes.

4. Noël de folie au bureau (VF de Office Christmas Party)

Si vous préférez les comédies, ce film est pour vous! Il suit un groupe de collègues de travail qui préparent une fête de Noël épique pour impressionner un client potentiel et conclure une vente qui permettra de sauver leurs emplois. Bien sûr, les festivités dégénèrent et s’en suit une soirée assez rocambolesque, merci!

5. Les Vacances (Vf de The Holiday)

Cette comédie romantique raconte l’histoire de deux femmes qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point en commun. Amanda habite en Californie alors qu’Iris, réside dans un petit village anglais, mais les deux vivent des déceptions amoureuses. Elles décident d’échanger de maison pour le temps des Fêtes et c’est exactement ce dont elles avaient besoin.

6. Simplement Amis (VF de Just Friends)

Un autre film pour les fans de comédie, celle-ci suit Chris, un jeune homme corpulent qui est amoureux de sa meilleure amie. Lorsque celle-ci le rejette, il décide de déménager à Los Angeles pour changer de vie. Il revient dans son village des années plus tard pour les Fêtes, maintenant mince et riche, et reconnecte avec son amour de jeunesse.

7. Maman j’ai raté l’avion (VF de Home Alone)

On connait tous l'histoire, puisque ce film est un véritable classique des années 90! Un petit garçon issu d’une grande famille ne se réveille pas à temps le matin où sa famille le pays pour aller passer les Fêtes à Paris. Il se réveille seul dans sa maison et décide d’en profiter! Durant ce temps, deux cambrioleurs qui désirent profiter de l’absence des parents vont devoir se mesurer au petit Kevin.

8. Les Filles du docteur March (VF de Little Women)

Ce classique de la littérature a été adapté à maintes reprises pour le cinéma, mais la version de 2019 par la réalisatrice Greta Gerwig est particulièrement magique. On y retrouve Jo, Beth, Meg et Amy, ainsi que le jeune Laurie qui viendra tout chambouler.

9. L’étrange Noël de Monsieur Jack (VF de The Nightmare Before Christmas)

Autant un film d’Halloween que de Noël, ce classique d’animation sait plaire aux fans des deux fêtes simultanément! Jack, le roi du monde de l’Halloween, est en manque d’inspiration. Lorsqu’il découvre le monde de Noël, il tente de présenter cette fête magique à ses amis les monstres et les fantômes, mais sans succès.

10. Le Grinch (VF de How the Grinch Stole Christmas)

Jim Carrey interprète à merveille le personnage classique de Dr Seuss, le Grincheux qui détestait Noël. Il s’isole loin de Chouville et personne ne s’intéresse à lui, jusqu’à ce qu’une petite fille du nom de Cindy Lou lui rend visite au pour tenter de comprendre pourquoi il agit ainsi. Lorsqu’il tente de réintégrer la ville, son plan ne se passe pas comme il le désire.

11. La vie est belle (VF de It’s a Wonderful Life)

Ce classique du cinéma de 1946 est un must du temps des Fêtes auprès de plusieurs familles depuis plus de 70 ans, et avec raison! Un père de famille déprimé est sur le point de s’enlever la vie parce qu’il réalise que tous ses rêves et ambitions ne se sont pas réalisés. C’est alors qu’un ange lui démontre de quoi la vie aurait l’air sans lui et revisite des moments marquants de son existence.

12. Sur les traces du Père Noël (VF de The Santa Clause)

Scott Calvin, un père divorcé qui voit rarement son fils Charlie, vit une veille de Noël inattendue: après avoir glissé du toit et s’être volatilisé, le père Noël désigne Scott pour le remplacer. D'abord hésitant, ce dernier monte finalement dans le traîneau, enfile le célèbre costume, et distribue les cadeaux. Le lendemain, Scott croit avoir rêvé, mais Charlie, lui, se souvient de tout.

Bon cinéma!

