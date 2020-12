Le théâtre dans le confort de notre salon

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

L’avalée des avalés

Le roman de Réjean Ducharme, L’avalée des avalés, a été adapté et mis en scène par Lorraine Pintal pour le théâtre. Présenté à un public limité en juin dernier, le Théâtre du Nouveau Monde nous offre la chance de voir la pièce dans le confort de notre salon grâce à une webdiffusion disponible jusqu’au 6 décembre. L’œuvre mettant en vedette Bérénice Einberg, 11 ans, qui trouve refuge dans son imagination est très à propos dans les circonstances. En pleine pandémie, plusieurs ont dû faire comme elle pour passer au travers de la crise.

Les billets sont disponibles au billets.tnm.qc.ca

Presque tout vol. 1 – Stefie Shock

Afin de souligner ses 20 ans de carrière, Stefie Shock fait paraître une compilation sur vinyle de onze chansons qui ont marqué sa carrière. L’album est présenté en ordre chronologique ainsi les plus anciennes chansons se retrouvent au début de l’album et les plus récentes à la fin. On y retrouve de grands succès du musicien, mais également des chansons méconnues. Certaines chansons sont remixées ou retouchées et d’autres sont en version originale.

Sorti le 27 novembre

De Peigne et de Misère

Jusqu’à maintenant la plateforme de locations des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée n’offrait que des films, mais voici qu’un spectacle de Fred Pellerin s’y ajoute. De Peine et de Misère, capté au Théâtre du Vieux-Terrebonne en 2015, peut dès maintenant être loué. Laissez-vous envoûter par les mots du conteur et son univers coloré!

Disponible depuis le 26 novembre au cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne

Dominique Michel : J’avance

Pour une dernière fois à la caméra, Dodo se livre à André Robitaille dans ce rendez-vous unique. Dominique Michel, aujourd’hui âgée de 88 ans, se souvient de ses bons coups, des moins bons aussi. André Robitaille et elle abordent divers sujets qui touchent tout le monde. Une chose est certaine, Dominique Michel aura marqué la culture québécoise.

Ce soir à 21h sur ICI Télé

À chacun son masque

L’autrice et illustratrice Maria Lesage nous offre un livre pour enfant bien dans l’air du temps. Celle qui est aussi maman et infirmière évoque les raisons de porter un masque, mais aussi de gens qui le portent pour leur profession, comme une plongeuse qui a un masque pour respirer sous l’eau. On peut dire que le masque, cet objet qui est devenu un essentiel du jour en lendemain ce printemps, est vraiment démystifié dans cet ouvrage.

Sorti le 24 novembre

Montreal Winter Suite : The Music Of Paul Rossy

Noël arrive plus vite qu’on le pense et la musique du temps des Fêtes commence à sortir. Justement, le pédiatre, Paul Rossy, qui avait sorti une chanson pour enfant l’an dernier, lance un EP. Il a fait appel au Sunset Hill Jazz Band pour l’aider. En une journée, six nouvelles pièces ont été créées. Un opus bien jazz produit par Ian Kelly.

Sorti le 27 novembre

K-Films Amérique

Le distributeur indépendant de films a maintenant une boutique en ligne via Ma Zone Québec. Il donc possible d’acheter des DVD de divers films, tels que Mont Foster, Le rire de ma mère ou encore Et au pire, on se mariera. Une belle façon d’encourager l’économie locale!

Disponible depuis le 25 novembre au www.mazonequebec.com/pages/seller-profile/k-films-amérique

MAMMOUTH le balado

L’événement MAMMOUTH, qui permet aux jeunes de s’exprimer et de faire une revue de l’année de leur point de vue, lance son balado à environ un mois du grand rendez-vous. Nicolas Ouellet anime des discussions sur divers sujets, comme la performance ou la consommation, et Sarah-Jeanne Labrosse commente. Une belle initiative pour que les jeunes de 15 à 21 ans s’expriment et prennent position sur différents enjeux.

Disponible depuis le 24 novembre au mammouth.telequebec.t

Ne regrette pas ce qui se dérobe

Connaissez-vous le fameux restaurant L’Express? Colette Brossoit ainsi que ses comparses Pierre Villeneuve et Luc Laporte avaient ouvert l’établissement en 1980. Véritable amatrice de théâtre et de littérature, Mme Brossoit écrivait pendant ces temps libres. Elle donnait ses impressions sur divers pièces et films. Son amie, Nadine Marchand, nous présente aujourd’hui les textes de cette dame qui mordait dans la vie.

Sorti le 25 novembre