Ça change quoi le réchauffement climatique ?

Coup de cœur

Web : Ça change quoi ?

Le cinéaste et auteur Hugo Latulippe propose avec «Ça change quoi?» une série de seize entretiens d’une trentaine de minutes chacun à travers lesquels l’animateur discute avec ses invités des différentes répercussions du réchauffement climatique, et ce, de façon toujours chaleureuse et bienveillante. Sont reçus notamment dans sa maison de l’île Verte qui fait ici office de petit studio l’autrice Gabrielle Filteau-Chiba, le professeur et médecin Jean Désy, le coordonnateur général de la coopérative de reboisement Arbre-Évolution Simon Côté et le philosophe Jean Bédard. Hugo Latulippe a été candidat pour le NDP aux élections fédérales de 2019 dans le Bas-Saint-Laurent et a fait paraître en novembre 2019 le livre «Pour nous libérer les rivières : Plaidoyer en faveur de l’art dans nos vies».

Le dernier épisode a été ajouté sur YouTube le 19 octobre dernier

Je reste

Vidéoclip

Poésiedéveil

L’auteur-compositeur-interprète Edgar Bori faisait paraître le 27 mars dernier le EP «Parcelles de poésinutiles», marquant le 50e anniversaire de la Nuit de la Poésie. La pièce «Poésidéveil», troisième titre de l’opus, a été transposée en un court métrage d’animation de 4 minutes, réalisé par Stéphan Lorti, et présente avec humour et lucidité la démesure des comportements humains qui persiste toujours malgré l’urgence climatique.

Disponible depuis le 18 novembre

Album

Les filles montagnes - Viviane Audet

La pianiste Viviane Audet propose avec «Les filles montagnes» un EP entièrement composé pour piano et wurlitzer, et inspiré d’un bout à l’autre du drame de Polytechnique qui a coûté la vie à 14 femmes le 6 décembre 1989. L’artiste y présente 11 titres riches de douceur, aux arrangements tout en délicatesse et en pudeur. Une proposition d’un peu plus de vingt minutes où le temps semble suspendu.

Disponible depuis le 27 novembre

Spectacle

Antoine Lachance, Mariko et Marie-Ève Laure

Les artistes Antoine Lachance, Mariko et Marie-Ève Laure présenteront ce soir un spectacle dans le cadre de la première édition de l’événement musical LE QG. L’ensemble des performances ont été enregistrées depuis la scène du Ministère au courant du mois de septembre et d’octobre. L’événement se poursuivra jusqu’au 5 décembre. Les billets sont au coût de 15$ pour une soirée et 30$ pour l’ensemble de la programmation.

Ce soir à 20h via lepointdevente.com

Cours

Changement climatique #2 : État des lieux et opportunités au Québec

L’organisme UPop Montréal poursuit sa série de cours portant sur le réchauffement climatique avec une séance qui s’intéresse cette fois-ci au contexte plus particulier du Québec. La séance sera présentée par Estelle Louineau, analyste en cycle de vie au CIRAIG, un centre d’expertise cherchant à promouvoir la consommation, la production et la gouvernance responsables, et Cédric Béguin, professeur à Polytechnique Montréal.

Ce soir à 19h via la page Facebook de l’événement

Livre

Prendre part

Avec le livre «Prendre part : Considérations sur la démocratie et ses fins», les auteurs et professeurs de philosophie David Robichaud et Patrick Turmel cherchent à défendre l’idéal de la démocratie, qui vise l’égale liberté politique pour tous et toutes, en expliquant les conditions qui la rendent possible ainsi que les risques qui pèsent sur elle.

En librairie depuis le 24 novembre

Télé

Réfugiés : Un marché sous influence

Télé-Québec diffusera ce soir le documentaire « Réfugiés : Un marché sous influence» qui cherche à démontrer que les camps de concentration mis en place à travers le monde, loin de représenter uniquement des réponses à des situations d’urgence, s’inscrivent plutôt dans un marché qui profite à certains pays, investisseurs privés et organisations internationales.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Spectacle

Sophia Bel

L’artiste Sophia Bel présentera ce soir un spectacle enregistré depuis L'ANTI Bar & Spectacle à Québec. La musicienne y dévoilera les pièces de son tout nouvel EP intitulé «Princess of the Dead, Vol. II», dévoilé le 27 novembre dernier. Elle y propose des sonorités d’une pop très colorée et raffinée, tantôt plus rock, tantôt plus punk, et renvoyant parfois aux sonorités du début des années 2000.

Ce soir à 20h via lepointdevente.com

Télé

Guerrières

Le documentaire «Guerrières», porté par l’animatrice Ingrid Falaise, met en lumière le combat de cinq femmes qui doivent aujourd’hui lutter contre différentes tragédies : prostitution, excision, accident mortel causé par l’alcool au volant, meurtre d’un proche et manque de ressources pour la prise en charge d’un enfant handicapé. Un documentaire d’une heure qui raconte leur lutte et leur quête de justice.

Ce soir à 20h sur les ondes de Canal Vie