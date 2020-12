Doit-on un jour renoncer à ses rêves?

À travers la bande dessinée «Temps libre», l’autrice et illustratrice Mélanie Leclerc cherche à réfléchir à l’importance que l’on accorde à ses rêves à travers les années, à la détermination qu’ils savent nourrir comme aux remises en question parfois difficiles qu’ils provoquent.

La question est lourde de conséquences. Doit-on un jour laisser aller ses rêves parce que le cours de l’existence aura petit à petit éloigné leurs perspectives heureuses, ou doit-on plutôt s’y accrocher, malgré les revers, comme s’il s’agissait de véritables ancres? C’est cette réflexion que cherchait à mettre en mots et en dessins l’autrice Mélanie Leclerc à travers sa deuxième autofiction «Temps libre».

«La gestation de tout ça a commencé vers la fin du premier projet, raconte d’abord l’illustratrice. Je terminais ma première BD qui s’intitulait "Contacts", ça avait été un projet que j’avais mené sur plusieurs années.»

PHOTO COURTOISIE/Martin Leclerc

Si l’autrice a réussi à terminer cette première autofiction, qu’elle a d’abord publiée à compte d’auteur en 2017 avec l'impression de 100 exemplaires, son retentissement populaire relativement limité nourrissait néanmoins en elle des réflexions lourdes de conséquences quant à la suite des choses.

«J’avais vraiment le goût de raconter, mais de raconter tout seul, c’est comme chanter tout seul dans sa douche: ça sert à quoi? Et à partir de quand tu te dis "Bon, est-ce que je continue d’investir toute mon énergie dans les petits temps libres que j’ai à faire ça? Ou est-ce que ça doit mourir pour laisser de la place à d’autres choses?".»

La BD «Contacts», reprise et publiée en 2019 chez les Éditions Mécanique générale, a reçu le Grand Prix de la Ville de Québec en 2020.

Un autre tour

À travers «Temps libre», sa deuxième autofiction, c’est cette réflexion qui est abordée à travers le personnage de Mélanie, mère de trois enfants, et son projet ambitieux et exigeant de réaliser un film documentaire expérimental sur sa marraine Louise, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Les difficultés rencontrées sont nombreuses et le tournage laborieux, le projet se révélant complexe pour celle qui n’a que ses temps libres à investir.

PHOTO COURTOISIE

«C’est comme une transposition, explique l’autrice. Le désir de faire un film qu’a le personnage, en fait c’est le même désir qui m’a habité pendant l’écriture de ma première bande dessinée.»

Et donc, les rêves ont-ils une date d’expiration, un moment au-delà duquel la détermination passionnée se transforme en un acharnement malade?

«Il n’y a vraiment pas qu’une réponse, et je pense qu’il y a autant de réponses que de rêveurs, soutient Mélanie Leclerc. Parce que rêver, ça peut être déchirant, mais en même temps ça amène une énergie. D’avoir des projets, d’avoir quelque chose de plus grand que soi, ça garde vivant en même temps. C’est juste qu’on dirait qu’à un moment donné, ça empoisonne. C’est cette espèce de dose là qu’il faut trouver. Quand est-ce que tu en as mis trop!»

PHOTO COURTOISIE/Martin Leclerc

Chose certaine, l’imaginaire n’est pas en panne et ne sera pas mis de côté de sitôt pour la bédéiste qui a déjà en tête une autre aventure.

«J’ai toujours d’autres idées, oui, la machine travaille encore, indique-t-elle, humblement, mais avec un ton assuré dans la voix. C’est toujours avec des bribes de temps libre par contre, donc je cherche toujours les moments, mais oui, j’ai toujours le goût de raconter. J’espère avoir la chance d’avoir encore un autre tour.»

La BD «Temps libre», publiée aux Éditions Mécanique générale, est disponible en librairie depuis le 24 novembre.