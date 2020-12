Le monolithe de métal en Roumanie s'est aussi volatilisé

Un monolithe de métal a fait son apparition sur une colline de Roumanie avant de se volatiliser, les réseaux sociaux s'amusant du mystère entourant cette réplique d'un objet récemment découvert dans un désert de l'ouest des Etats-Unis.

Comme dans l'État de l'Utah, «le monolithe a disparu ce lundi, tout aussi mystérieusement qu'il était apparu», a indiqué Jurnal FM, une station de radio roumaine.

Des images de ce pilier de quatre mètres de haut ont d'abord été publiées la semaine dernière par des médias locaux de la région de Neamt, dans le nord-est du pays.

Le monolithe aurait été aperçu non loin du site touristique de la forteresse de Tetrodaca Dacian et possèdait plusieurs similarités avec celui qui avait été découvert dans le désert de l'Utah, notamment sa grandeur, sa forme et sa couleur métallique.

Surpris

Alertée jeudi par un courriel, la station de radio Jurnal FM s'est aussitôt rendue sur les lieux pour vérifier.

«Nous avons été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, de découvrir une structure métallique recouverte de motifs en spirale», explique la radio sur son site internet.

Sans le précédent de l'État américain de l'Utah, où un prisme triangulaire étincelant avait été découvert à la mi-novembre par des fonctionnaires locaux, l'information serait probablement passée inaperçue dans la presse internationale, souligne un journaliste de la radio, Cirprian Solomon, interrogé mardi par l'AFP.

«Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse: pourquoi à Neamt? Pourquoi maintenant?», ajoute-t-il.

Réseaux sociaux

Si la presse roumaine s'est peu intéressée à la chose, les réseaux sociaux s'en sont donnés à coeur joie.

Dans une vidéo postée sur Facebook, un homme ironise sur ce qu'il décrit comme une vulgaire reproduction du monolithe d'Utah: «En réalité, ce n'est qu'un vieux bout de ferraille que quelqu'un a posé là», peut-on l'entendre dire.

«Nous ne sommes même pas capables de faire une réplique digne de ce nom», a écrit Alexandru, tandis que d'autres notaient la présence évidente de marques de soudure.

Certains y voyaient une preuve de la présence des extraterrestres, alors que d'autres notaient des similarités avec les monolithes extraterrestres dans le classique de la science-fiction 2001, l’Odyssée de l’espace.

Des détectives du web avaient quant à eux avancé qu'il s'agissait d’une relique du tournage de la série de science-fiction WestWorld.

