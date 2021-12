Quoi faire : 40 activités à faire en décembre pour plonger dans l’ambiance des Fêtes

Partager







Le temps des Fêtes s’annonce différent cette année encore, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas profiter de chaque journée du mois de décembre pour se mettre tranquillement dans l’ambiance!

Voici donc 40 activités à faire en décembre pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes:

Après la cueillette des pommes et des citrouilles, c'est l'heure d'aller soi-même chercher son sapin de Noël (s'il en reste!). Une journée plus que festive est à prévoir.

Il n'y a rien de plus réconfortant que les bonnes boulettes suédoises. Plus besoin de se taper le voyage au IKEA pour en profiter grâce à cette recette.

Cidre chaud en main, un beau foulard autour du cou et de la bonne compagnie: il n'y a rien de mieux pour débuter le mois de décembre en beauté.

Avant que la tempête du temps des Fêtes vous emporte, profitez d'une fin de semaine relaxante dans un mini-chalet en forêt.

Le Moulin Wakefield offre un forfait qui permet à vous, et votre tendre moitié, de profiter d'un souper plus que romantique dans un petit chalet privé.

Intimidant, peut-être, mais ce projet, une fois complété, promet d'être très valorisant !

Il n'y a pas plus féérique que cette ruelle du Vieux-Montréal.

Juste pour la guimauve, ça vaut le détour!

Le Royaumme du Bonhomme d'Hiver se situe au Riverside, dans Saint-Henri, cet hiver. Dès le 10 décembre, un grand igloo gonflable recouvrira la terrasse et sera prêt à accueillir les clients qui n’ont pas froid aux yeux.

L'heure est au cooconing! Profitez du mois de décembre pour vous offrir un soin beauté hautement mérité.

À Laval, le parcours lumineux Illumi brille de plein feu cette année. Il s'agit d'une activité qui brise de la routine.

L'hiver ne devrait pas vous empêcher de gravir les plus hauts sommets. Avec des bonnes raquettes, il est possible de s'amuser et de passer du temps de qualité en nature.

Du 1er au 5 décembre, SOUK MTL vous invite à rencontrer les designers et à découvrir leurs nouveaux produits uniques dans le cadre de sa foire annuelle.

QUB LIVRE

Une petite lecture feel good en ce mois de décembre? Pourquoi pas! L'histoire de Mylène Gilbert-Dumas se déroule dans les Cantons-de-l'Est et se lit d'un trait.

Cette nouvelle table du Quartier chinois est parfaite pour quiconque désire vivre une expérience culinaire unique. Il s'agit d'une pizzeria qui propose des plats uniques avec une touche à la japonaise.

La distillerie Noroi offre un paquet cadeau qui permet de s'improviser mixologue le temps d'une soirée.

Le service de cinéma en ligne du Cinéma Moderne vous permet de profiter du meilleur du cinéma dans le confort de votre salon.

Latté au lait de poule, latté au pain d'épice et matcha festifs se cachent dans les quatre coins de Montréal. Partez à leur rencontre! Même pas besoin d'avoir la dent sucrée pour pouvoir en profiter.

19. Visiter trois commerces de votre quartier dans lesquels vous n’avez jamais mis les pieds

Vous ne savez pas quoi faire en fin de semaine? Partez à la rencontre de votre quartier! Vous y ferez de belles découvertes.

Le bar Zoé vous permet de manger de la fondue au fromage et chinoise tout en vous époumonant au karaoké.

Il est maintenant possible de goûter à une nouvelle version de « Timbits », issue d’un partenariat entre Justin Bieber et Tim Hortons. Les saveurs sont fudge au chocolat blanc, crème sure et brisures de chocolat et gaufre au gâteau de fête.

Chaque année, quelques fleuristes et boutiques invitent les mordus des Fêtes à confectionner eux-mêmes leurs couronnes de Noël. Cette année ne fait pas exception.

La Basilique Notre-Dame s'illumine au rythme du spectacle AURA le temps d'une soirée. Il s'agit d'un incontournable du temps des Fêtes.

Le repère des hipsters se trouve au Floh Market sur la rue Saint-Denis. L'offre en vêtements vintage est hallucinante. Trouvailles garanties.

Pour la belle villa, le drama croustillant et les paysages à couper le souffle du Mexique, retrouvez les Insulaires en décembre pour rattraper les épisodes de L'Île de l'amour sur QUB.

C'est la période de l'année où il est socialement accepté de passer ses journées en pyjama. Profitez-en!

Conçu pour deux personnes, le «Twin Dôme» promet le confort d’un hôtel de villégiature, mais avec le côté intime des prêt-à-camper. Il est composé de deux dômes avec façades transparentes, reliés entre eux par une porte coulissante. Un incontournable.

Le classique du temps des Fêtes est de retour ! Après une (très rare) année d'absence, le spectacle Casse-Noisette sera présenté à nouveau à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts du 9 au 28 décembre 2021.

Enfilez vos plus belles paillettes et vos pulls de Noël quétaines! C’est l’heure de vous offrir un petit cocktail à base de lait de poule pour célébrer l’arrivée imminente du temps des Fêtes.

30. Cuisiner des biscuits de Noël et les livrer aux gens dont vous vous ennuyez

...ou gardez-les tous pour vous!

À Québec, ce nouveau théâtre vaut le détour. Il s'agit du magnifique «camp de base» de Robert Lepage et Ex-Machina. Une programmation éclatée est proposée.

Cette adresse du Vieux-Montréal a récemment revu son menu afin d'offrir une toute nouvelle expérience de tapas. Accompagné d'une sélection inégalée de vins nature, vous vous assurez de passer une belle soirée.

Ces ensembles de poterie promettent de vous garder occupé en décembre. C'est l'heure de mettre la main à la pâte et d'offrir en cadeau de fabuleuses confections.

Votre pièce manque de verdure? Pensez à accrocher vos plantes! Un macramé mural est une bonne idée afin d'intégrer des belles plantes à son décor.

35. Prendre une marche dans votre quartier et donner une note sur 10 aux maisons décorées

Les budgets serrés raffoleront de cette activité créative et complètement gratuite.

En plein coeur du Plateau Mont-Royal, ce pub est idéal pour les amoureux de bière qui ont envie de se retrouver autour d'un plat réconfortant. Avec son menu, complètement revisité pour l'occasion : Nachos, poutines, hamburgers savoureux, il y en aura véritablement pour tous les goûts.

Vous vous croirez en Australie, le temps d'une journée !

38. Faire une dégustation de bagels et déclarer un gagnant

Êtes vous plus Faimount ou St-Viateur? C'est l'heure de trancher!

Il n'y a pas plus féérique que les sentiers glacés du Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Le sentier est illuminé le soir pour une expérience tout à fait unique.

40. Envoyer des cartes de Noël à sa famille et ses amis

C'est une belle manière d'encourager les talents d'ici et d'envoyer une belle dose d'amour à vos proches.

