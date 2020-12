Temps des fêtes : 10 produits québécois gourmands à découvrir

Vous voulez encourager des entreprises québécoises tout en vous régalant à Noël? Des épices jusqu'à la tourtière végane en passant par une tartinade au chocolat et chanvre, voici 10 suggestions de produits gourmands québécois pour les tous les goûts.

1. Substitut de café avec le breuvage cœur de dattes de Création Délicia

Photo courtoisie

Saviez-vous que les dattes peuvent être transformées en sucre de datte ou même en substitut de café? L'entreprise familiale Création Delicia vous présente des produits originaux créés à partir de ce fruit populaire au Moyen-Orient. Pour le temps des Fêtes, laissez-vous tenter par le breuvage réconfortant Cœur de dattes, un substitut de café peu connu et exotique. Sans caféine, il est fait à partir de noyaux de dattes biologiques, torréfiés et moulus.

*À 8,99$ - Tous leurs produits en ligne au https://www.creationdelicia.com/ et dans plusieurs épiceries et magasins d’aliments naturels à travers le Québec.

2. La tartinade Choco Chanvre de la marque Orijin

Photo courtoisie

Pour un brunch de Noël gourmand, l’équipe des Fermes Marcello propose une option santé de tartinade Choco Chanvre. Unique sur le marché québécois, le contenu du petit pot est composé de graines de chanvre biologiques, de graines de citrouille biologiques, de chocolat noir biologique, d’huile de tournesol, de sucre et de cacao biologique, avec une touche de vanille et de sel de mer. À consommer sans culpabilité sur un pain grillé ou en trempette avec des fruits frais!

*À 12,99$ - Dans toutes les épiceries et dans les marchés d’alimentation naturels et biologiques du Québec

3. Le matcha énergisant de Teangle

Photo courtoisie

Durant le temps des Fêtes, certains auront besoin d’un coup de pouce pour digérer! La startup québécoise Teangle vous offre du thé matcha à saveur de gingembre, composé de matcha japonais, de gingembre pour contrer les nausées, de citronnelle pour soulager les indigestions et de stevia pour favoriser la gestion de la glycémie. Bonne dégustation!

*À partir de 25,99$ - Disponible en ligne au https://teangle.com/

4. Epi dijonnais de la boulangerie L’Amour du Pain

Photo courtoisie

Les artisans de la boulangerie québécoise et artisanale L'Amour du Pain ont été couronnés comme étant les créateurs de la meilleure baguette au Québec. Et ce n’est pas pour rien! Pour les fêtes du décembre, ils ont concocté des créations uniques dont l’Épis dijonnais, fait à partir de la pâte à baguette La Québécoise, puis badigeonné de moutarde de Dijon et garni de bacon et de fromage. Outre cet épi, régalez-vous de classiques alsaciens tel que le Kougelhopf au chocolat, sans oublier les gourmandes brioches salées et sucrées!

*Disponible dans les boulangeries L'Amour du Pain ou réservation en ligne au https://www.lamourdupain.com/

5. Le sel fumé à l’érable des assaisonnements Kanel

Photo courtoisie

L’entreprise montréalaise Kanel spécialisée dans les épices innove encore cette saison. À l’approche des Fêtes, Kanel présente divers coffrets d’épices qui ajouteront du piment dans vos vies et dans vos plats! Coup de cœur pour le sel fumé à l’érable avec du sucre d'érable pur, du sel de mer fumé naturellement et un soupçon d'ail et d'oignon rôtis. Ce mélange réconfortant donne une nouvelle vie aux viandes, aux volailles et aux légumes racines grillés ou rôtis.

*À partir de 9$ - Disponible sur la boutique en ligne au https://www.kanel.com/

6. Les boîtes de viande du terroir de Just Meat It

Photo courtoisie

Carnivores, soyez heureux! La compagnie Just Meat It, de l’entrepreneur beauceron Kevin Bisson, vous livre des boîtes de viande à la maison provenant de fermes locales et de fruits de mer d’une pêche responsable. Les amateurs de viande se régaleront d’une viande de cerf rouge québécois, de bison, de bœuf Wagyu, de sanglier, de wapiti du Québec et plus encore. Quatre variétés de boîtes sont disponibles : La découverte, La Wild Surf and Turf, La Wild barbecue et le Chasseur.

*À partir de 200,00$ - Pour commander votre boîte, rendez-vous au https://bit.ly/BoîtesJustMeatIt

7. Patience Fruits & Co

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Patience Fruits & Co est surtout connue pour ses délicieuses canneberges séchées et sa panoplie de produits biologiques, sans OGM et sans gluten. Pour la saison des Fêtes, elle propose le coffret cadeau Canneberge et gourmandises, en s’associant à l’entreprise d’ici Chocolats Favoris, pour créer une boîte cadeau des plus gourmandes. Le duo canneberges fraîches et chocolat artisanal compose le combo parfait pour satisfaire les dents sucrées! À noter que ce coffret cadeau est offert en édition limitée!

*À 32$ - Disponible sur la boutique en ligne au https://patience-fruit-co.myshopify.com/

8. La tourtière végane de Jean-Philippe Cyr

Photo courtoisie

Les végétariens et les végétaliens pourront se régaler de la tourtière végane de la jeune PME Vegeat et du chef cuisinier végane Jean-Philippe Cyr. Le fameux plat traditionnel est donc revisité en remplaçant la viande par les pommes de terre et des oignons et par une garniture de millet, pour permettre à tous et à toutes de manger de la tourtière dans le temps des Fêtes.

*À 13,99$ - Disponible dans les épiceries IGA

9. Le Hotset, une gelée épicée à base de jalapeños

Photo courtoisie

Pour rajouter du goût à vos plateaux de fromages, de charcuteries ou même à vos viandes et fruits de mer, la gagnante du concours culinaire Wall of Chefs de la chaîne Food Network, la Montréalaise Lindsay Brun, a concocté un condiment unique et artisanal qu’elle a nommé Le Hotset. Il s’agit d’une gelée épicée à base de jalapeño. Deux saveurs sont disponibles : bleuets et poivrons. Tout est fait à la main à Montréal!

*À 13$ - Disponible sur la boutique en ligne au https://www.sucrebrun.com/shop?lang=fr

10. Fromage québécois Magie de Madawaska

Photo courtoisie

Pour impressionner le petit nombre d’invités permis à Noël, faites découvrir le fromage québécois Magie de Madawaska de la Fromagerie Le Détour. Ce fromage fin à pâte molle et de couleur orange présente un goût relevé qui peut être servi avec des fruits, des noix, une baguette et accompagné bien sûr d’une bonne bouteille de vin blanc.