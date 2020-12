Une exposition gratuite consacrée à Riopelle

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Exposition

Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones

En attendant de pouvoir rouvrir, le Musée des beaux-arts de Montréal offre gratuitement cette exposition consacrée à l’artiste québécois de renom Jean Paul Riopelle en mode virtuel. Il est donc possible de visiter presque comme si on y était grâce à une conception en 3D. L’exposition souligne l’intérêt marqué du peintre envers la culture autochtone. Il les côtoyait souvent lors de voyage de chasse et pêche dans le nord du pays.

Disponible dès aujourd’hui au mbam.qc.ca/fr/musee-cadeau

Je reste

Album

Lostalgik – Lost et son collectif 5Sang14

Photo courtoisie

Le rappeur montréalais Lost s’est entouré de ses amis Random, White-B, Gaza et MB, aussi connu sous le nom 5Sang14, pour créer cet album de 12 chansons. Le collectif de rap n’avait jusqu’à maintenant jamais été représenté par une maison de disque, mais étaient pourtant bien connu, cumulant plus de 1 million de vues sur un clip sur YouTube. Sur cet album, Lost nous partage sans filtre un pan de lui : de la violence, du monde de la drogue, de la trahison en passant par son évolution d’homme.

Sorti le 27 novembre

CD/DVD

Brimbelle sur le chemin des saveurs

Photo courtoisie

L’autrice-compositrice-interprète adorée des enfants lance un album et un film musical juste à temps pour Noël. Brimbelle part à l’aventure dans sa maisonnette à roulettes pour y raconter ses souvenirs d’enfance. Avec ses chansons country-folk, la musicienne fait découvrir aux petits de 1 à 8 ans différents animaux, dont Oscar le canard.

Sorti le 1er décembre

Cinéma

Au nom de la terre

Photo courtoisie

Inspiré par sa propre histoire familiale, le réalisateur Édouard Bergeron trace le portrait d’un agriculteur qui se donne corps et âme pour cultiver ses terres et élever ses enfants. La ferme va bon train, mais l’agriculteur est de plus en plus épuisé et croule sous les dettes.

Disponible dès aujourd’hui sur Crave

Album

Reflection I – Louis-Étienne Santais

Photo courtoisie

Ce lui qu’on connaît comme la moitié du duo Fjord et aussi comme membre de Ghostly Kisses a fait le saut en solo avec cet album de piano intitulé Reflection I. Louis-Étienne Santais a composé 11 pièces personnelles, intimes, qui nous amènent dans un univers musical doux et touchant.

Sorti le 27 novembre

Web

Normal People : Des gens normaux

Photo courtoisie

La série irlandaise inspirée par le roman de Sally Rooney est maintenant disponible sur tou.tv. On y retrouve Marianne et Connell, des étudiants qui arrivent à la fin de leurs études au lycée et qui s’en vont maintenant au Trinity College pour leur l’université. Complètement différents l’un de l’autre, ils entretiennent une relation compliquée, mais remplie de tendresse.

Disponible depuis le 26 novembre sur ICI tout.tv Extra

Concert

Anique Granger + Laura Babin + Francis Faubert

Le nouvel événement musical virtuel Le QG commence ce soir. La boîte de management qui représente des artistes, Quartier Général, est derrière l’idée. Ce soir, les concerts d’Anique Granger, Laura Babin et Francis Faubert seront diffusés sur le web. Tout a été tourné au Ministère.

Ce soir à 20h – les billets sont en vente au lepointdevente.com/qg

Festival

Compétition de très courts

Le festival international de Montréal Les sommets du cinéma d’animation donne son coup d’envoi aujourd’hui. Dès ce soir, il est possible de visionner la Compétition des très courts seront diffusés. On y retrouve une belle brochette de très courts métrages au style tous plus différent les uns que les autres.

Disponible dès aujourd'hui au https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13037/competition-internationale-des-films-tres-courts-bloc-1-les-sommets-du-cinema-d-animation-presentent-la-ciftc

Livre

Khiêm : Terres maternelles

Photo courtoisie

Ce superbe livre illustré par Djibril Chuong Morissette-Phan et écrit par sa sœur Yasmine Trinh Phan-Morissette raconte l’histoire d’une famille vietnamienne immigrée au Québec. Trois femmes de trois générations différentes sont mises de l’avant dans cet ouvrage. Même si elles sont reliées par le sang, elles ont des vies complètement différentes. On y aborde les thèmes de l’héritage culturel, de réfugiés et de l’identité avec beaucoup de sensibilité.

Sorti le 28 novembre