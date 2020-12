Une mère arrêtée en Suède pour avoir enfermé son fils pendant près de 30 ans

Stockholm | Les autorités suédoises ont annoncé mardi l’arrestation d’une septuagénaire, suspectée d’avoir enfermé pendant près de 30 ans son fils, découvert dans leur appartement en banlieue de Stockholm avec selon plusieurs médias des plaies infectées, sous-alimenté et ayant perdu presque toutes ses dents.

« La mère est suspectée de privation illégale de liberté et d’avoir provoqué des blessures physiques », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police, Ola Österling.

AFP

AFP

Selon les quotidiens Expressen et Aftonbladet, la mère l’a retenu enfermé pendant 28 ans, après l’avoir retiré de l’école quand il en avait douze.

Le fils, désormais quadragénaire, « a été enfermé pendant très longtemps » dans l’appartement familial situé à Haninge, en banlieue de Stockholm, selon le porte-parole de la police.

Les faits se sont déroulés dans un immeuble quelconque de briques jaunes du quartier modeste de Handen, à une vingtaine de kilomètres du centre de Stockholm.

Voisins stupéfaits

Des scellés ont été placés sur la porte de l’appartement et des spécialistes des scènes de crime ont été vus quittant les lieux, a constaté un photographe de l’AFP.

« L’alerte a été donnée par une membre de la famille, après avoir vu le fils », a confirmé le parquet dans un communiqué.

Selon les médias suédois, l’homme avait des blessures infectées aux jambes, pouvait à peine marcher ni parler et n’avait pratiquement plus aucune dent. La police n’a pas confirmé ces détails, mais a précisé que le fils avait dû être hospitalisé.

AFP

« Il y avait de l’urine, de la saleté et de la poussière. Ca sentait le moisi (...) Personne n’a pu avoir fait le ménage depuis des années », selon la femme, membre de la famille, qui l’a découvert, citée anonymement par Expressen.

Des amas de détritus permettaient à peine de se faufiler dans l’appartement, a-t-elle raconté.

« Je suis choquée, écoeurée, mais en même temps soulagée. J’ai attendu ce jour depuis 20 ans parce que j’avais réalisé qu’elle contrôlait complètement sa vie, mais je n’aurais jamais imaginé cette ampleur », a-t-elle affirmé.

AFP

« Elle lui a volé sa vie et manipulé les gens autour d’elle pour garder son secret », a-t-elle ajouté. « Je suis juste reconnaissante qu’il ait eu de l’aide et qu’il survive ».

Aucune hypothèse n’a été formulée sur les motivations de la mère.

Pour Don Somboon, un ingénieur de 25 ans qui habite dans la même rue, « ça a été un peu un choc d’apprendre la nouvelle, quand on réalise ce qui se passe si près », raconte-t-il à l’AFP.

« C’est effrayant, mais surtout triste », souligne Tove Boman, une jeune femme de 24 ans qui habite l’immeuble à côté. « J’ai grandi ici, donc j’ai toujours su qui elle était, un peu bizarre », dit-elle à propos de la mère.

« Comment savoir ce qui se passe derrière la porte? »

Les conditions exactes dans lesquelles le fils a été totalement enfermé ou non restent encore à éclaircir.

Une voisine a ainsi raconté au tabloïd Aftonbladet l’avoir croisé au supermarché il y a quelques mois.

« Je sais qui tu es, tu es mon voisin », lui aurait affirmé le fils reclus, disant la reconnaître pour l’avoir vue par sa fenêtre.

Mais la plupart des voisins cités dans la presse affirment eux ne pas l’avoir vu pendant des années.

« Ils ne sortaient pratiquement jamais, n’ouvraient jamais les fenêtres », a affirmé une voisine à Aftonbladet.

Comment ce fils et sa mère ont-t-il pu échapper aux services sociaux? Les voisins restaient stupéfaits. Avec la mère, « on parlait de choses sans importance, comme il est d’usage », explique une voisine. « Parfois je demandais des nouvelles du garçon, elle me disait qu’il allait bien, elle ne parlait jamais vraiment de lui ».

Elle trouvait toutefois étrange que leur fenêtre ne soit jamais ouverte et que ce soit toujours le même chandelier qui se soit trouvé devant pendant 30 ans.

« Mais que faire? Comment savoir ce qui se passe derrière la porte? C’est affreux, on ne peut pas croire que cela soit vrai », se désole-t-elle.

La mère conteste les chefs d’accusation, selon le parquet.