À table avec... l'ex de mon amoureux

Je sais. Le titre. Ça fesse un peu. Eh oui, je me suis assise la semaine dernière avec l’ex de mon amoureux. Elle s’appelle Polly et on partage au moins deux choses, soit l’amour du vin et la solidarité entre femmes.

Tout a commencé il y a quelques années. Polly, qui est coordonnatrice pour l'organisme de lutte contre la violence faite aux femmes Le Bouclier d’Athéna, avait besoin d’un coup de pouce pour mousser l’encan caritatif annuel de l'organisme.

Même si j’étais la nouvelle copine de son ex-mari, elle s’en balançait. Le présent c’est ce qui comptait : soutenir les femmes victimes de violence conjugale en poussant pour un peu de visibilité dans le Journal de Montréal, où je tenais des chroniques.

Je me souviens d’avoir été surprise en lisant son courriel. Vous savez ce petit sentiment d’awkwardness... Puis, je me suis dit : «Anne-Lovely, franchement! Ta plume sert aussi aux bonnes causes. Elle est aussi le reflet de tes valeurs et de tes convictions.»

Ce soir-là, avant de lui parler, sans blague, j’ai pris une bonne gorgée de vin cheap qui traînait dans mon frigo et je me souviens d’avoir écouté le beat de Beyoncé Run the world, (Girls).

Les années ont passé. Tous les mois de novembre, Polly me téléphonait pour parler de l’événement-bénéfice du Bouclier d’Athéna et toutes les années, j’en glissais un mot dans mes chroniques.

Puis arriva 2020. La maudite pandémie et la quarantaine ont isolé des milliers de femmes en détresse aux côtés de leur bourreau.

Elle et moi avons donc voulu faire les choses différemment. Le 25 novembre dernier, à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, on s’est assises à la table de sa cuisine en personne pour discuter de ce fléau silencieux.

(Détail COVID 19 - Avant que vous vous inquiétiez : notre bulle familiale communiquait déjà étant donné que le fils de mon conjoint partage nos vies à toutes les deux.)

«S’il y a bien une chose que la pandémie nous a apprise, c’est que la violence conjugale n’a pas de couleur, ni de classe sociale et que toutes les victimes ont vécu la même chose dans le monde entier : l’isolement», me dit-elle d’emblée.

J’ai instantanément pensé à la jeune et magnifique Instababe et entrepreneure québécoise Elisabeth Rioux, suivie par 1,1 million d’abonnés. Elle annonçait publiquement sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, qu’elle était victime de violence conjugale. C’est fou. Personne, mais personne ne l'aurait cru.

J’ai eu également une pensée pour la comédienne Ingrid Falaise et son «monstre» et pour une amie qui m’avait confié qu’elle, ses sœurs et sa mère avaient dû fuir le nid familial pour trouver refuge dans une maison d’hébergement comme celle du Bouclier d’Athéna...

Des histoires d’horreur

La lutte contre la violence faite aux femmes est loin d’être gagnée. Au boulot, tous les jours, Polly est témoin d’histoires d’horreur.

«Il y a quelques années, il y a eu cette femme avec ses deux enfants. Elle était vraiment brisée. Elle avait vécu beaucoup de choses au point d’en avoir des séquelles post-traumatiques l’empêchant de sortir, de conduire ou même de travailler. Son conjoint avait tué le chien de la famille devant ses yeux et ceux de ses enfants, juste pour la menacer», me relate-t-elle.

«Il y a eu aussi cette autre femme qui est arrivée enceinte de son troisième enfant. Son deuxième avait des problèmes de reins parce que son mari lui avait trop assené de coups de poing au ventre, alors qu’elle était enceinte», poursuit-elle.

Polly m’informe que dans ces deux cas, ces femmes ont recommencé une nouvelle vie, mais qu’il faut en moyenne sept tentatives à une victime pour quitter définitivement son agresseur.

Plus de 15 langues

D'où l'importance de ressources spécialisées comme Le Bouclier d’Athéna. Cet organisme est d'ailleurs une ressource multilingue, qui dessert particulièrement une clientèle issue des communautés ethnoculturelles.

«Plusieurs de ces femmes proviennent de l’immigration et ne peuvent s’exprimer ni en français ni en anglais. Nos travailleuses sociales parlent en moyenne deux à trois langues», me précise Polly.

«Il y a plus de 15 langues à travers lesquelles les femmes peuvent être comprises et s’exprimer. À l’époque, lorsque la fondatrice Melpa, qui est d’origine grecque, a fondé cet organisme, elle désirait qu’on puisse s’adresser aux femmes de sa communauté qui ne parlaient que le grec... De fil en aiguille, ça s’est élargi», raconte-t-elle.

De plus, Polly m’explique que le plus grand défi reste la sensibilisation et d’informer ces femmes provenant de l’étranger.

«Il faut leur dire qu’elles doivent dénoncer l’abus et que si elles le font, elles ne seront pas jugées. Il existe encore ce stigma autour du divorce dans les communautés culturelles. Il faut que ces communautés supportent ces femmes et dénoncent ces hommes violents», souligne-t-elle.

Alors que les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes se terminent samedi, Le Bouclier d’Athéna organise la 26e édition de son encan d’art annuel, mais virtuellement (COVID-19 oblige). Pour y participer, vous pouvez vous rendre au http://shieldofathena.com/fr.

Oh oui, et pour ceux qui se demandent ce qu’a pensé Jeremy (mon amoureux) de la rencontre entre son ex-femme et moi, il a simplement dit : «C’est pour aider ces femmes et c’est important».

I’ll drink to that, mais avec un bon verre de Sancerre.