Les locaux de l'ÉTS évacués en raison d'une menace

Une menace faite sur les réseaux a forcé l’évacuation du campus de l’École de technologie supérieure (ÉTS), mercredi, au centre-ville de Montréal.

FERMETURE DU CAMPUS : les pavillons A, B, C, D et E doivent être évacués immédiatement.

Nous demandons à tous les membres de la communauté ÉTS d’éviter toute visite du campus jusqu’à nouvel ordre.

— ÉTS (@etsmtl) December 2, 2020

«La situation est prise très au sérieux par l’École, le Bureau de la prévention et de la sécurité (BPS) et par les autorités policières», a fait savoir l’établissement dans un communiqué.

Par conséquent, les étudiants et employés ont dû quitter les pavillons A, B, C, D et E sur l’heure du midi.

«Les activités d’enseignement en présence prévues en après-midi et en soirée sont annulées», a précisé l’institution universitaire.

Plus de détails suivront.